Καθημερινά οι πληροφορίες πέφτουν με τη μορφή καταιγίδας. Πριν όμως, οι ειδήσεις γίνουν ανακοινώσεις, έχουν ξεκινήσει από το επίπεδο της φημολογίας.

Εδώ, κάθε μέρα, στο newsroom του SDNA, σταχυολογούμε για εσάς, τα μεγάλα ή τα ψιλά γράμματα ειδήσεων που δημοσιεύονται ή κυκλοφορούν και σας τα παραδίδουμε στην... πόρτα. Έτσι θα έχετε πλήρη εικόνα για όσα παίζουν στην αθλητική «πιάτσα» σε επίπεδο μεταγραφών και όχι μόνο φυσικά.

* Συνέχεια κερδίζει πόντους στην αξιολόγηση ο Ρόκα. Ήταν πολύ επιφυλακτικός ο Καταλανός από την Αλ Ουάχντα. Ο Καταλανός, λοιπόν, μόνο που δεν... ορκίζονταν πως βάσει των όσων είχε μάθει για τον αραβικό σύλλογο δεν υπήρχε περίπτωση να δώσει μισό «χαρτί» για παίκτη, ο οποίος μένει ελεύθερος το καλοκαίρι. Να δούμε... (SPORTIME)

* Έντονη φημολογία έχει αναπτυχθεί στην Πορτογαλία, σχετικά με την Πόρτο και την πιθανότητα πώλησης του Βραζιλιάνου αριστερού οπισθοφύλακα Άλεξ Τέλες (στα 40 εκατομμύρια ευρώ), με παράλληλη αγορά του Δημήτρη Γιαννούλη, τον οποίο «καλοβλέπει» ο Σέρτζιο Κονσεϊσάο. Το σενάριο από την Πορτογαλία αναφέρει τα παραπάνω, βάζει όμως στο «κάδρο» και τον αριστερό μπακ που θέλει ο ΠΑΟΚ, τον Ράφα Σοάρες, ο οποίος ανήκει στην Πόρτο και παίζει δανεικός στην Γκιμαράες. (LIVE SPORT)

* Σοβαρό κίνδυνο να μείνει χωρίς κεντρικός χαφ διατρέχει ο Άρης, διότι όλοι οι μέσοι του βρίσκονται με το ένα πόδι στο Χαριλάου, με το άλλο εκτός. Ο Σάσα “παίζει” για μεταγραφή. Ο Ματίγια βρίσκεται τέσσερις μήνες πριν τη λήξη του συμβολαίου του και ο Μπα έχει οψιόν αγοράς. Στον Σενεγαλέο πάντως, δόηκε η διαβεβαίωση ότι θα πληρωθεί η ρήτρα στη Ναντ για την αγορά του. (SPORTDAY)

* Ανεξάρτητα από τι τελικά θα συμβεί στην υπόθεση σχετικά με το ενδιαφέρον της Γουλβς για τον Ολιβέιρα, ένα είναι το σίγουρο και ας το αποθηκεύσουμε διότι θα το βρούμε μπροστά μας: η ΑΕΚ άνοιξε κανάλι με το γραφείο “Gestifute” του διάσημου agent, Ζόρζε Μέντες. Κι εφόσον τελικά δεν υπάρξει deal στην υπόθεση του Πορτογάλου φορ με τους “λύκους”, αυτό δεν σημαίνει πως ο Μέντες αυτομάτως θα κόψει κάθε δίαυλο επικοινωνίας με την Ένωση. Το κανάλι επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών θα παραμείνει ανοικτό. (ΩΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ)

* Ο Γιάννης Αλαφούζος θα παραστεί στη συνάντηση με διάθεση να λειτουργήσει κατευναστικά και να βοηθήσει να βρεθούν λύσεις. Συγχρόνως, θα καταστήσει σαφές ότι η συγκαταβατική διάθεση του δεν σημαίνει ότι θα ανεχθεί για πάντα να την πληρώνει ο Παναθηναϊκός με τις διαιτητικές αποφάσεις. Ωστόσο ο μεγαλομέτοχος επιθυμεί να διατηρήσει το προφίλ του αξιόπιστου συνομιλητή και να παραμείνει στην εξίσωση της λύσης και όχι του προβλήματος. (LIVE SPORT)

* Το γεγονός ότι ο Ένινγκ αναγκάζεται να προχωρήσει δίχως μεταγραφές, ναι μεν τον προβληματίζει, αλλά σε καμία περίπτωση δεν του “δένει” τα χέρια και είναι έτοιμος να πάρει τα μέτρα του. Σιγά-σιγά θα... ανοίξει το ροτέισον βάζοντας παίκτες που μέχρι πρότινος ήταν στο περιθώριο. Η αρχή έγινε με τον Σόουα, τον Μπα και τον Μαρτίνες, ενώ σύντομα θα βγει αναγκαστικά από τον “πάγο” και ο Σούντγκρεν. (METROSPORT)

* Θέμα με τον Αραούχο θα υπάρξει μόνο αν φύγει ο Ολιβέιρα. By the way, o Πορτογάλος δεν εκπροσωπείται από τον Μέντες. Ο Μέντες πήγε να κάνει τη δουλειά στους Γουλβς. Επίσης από το βράδυ της Κυριακής το θέμα έχει «παγώσει». Δεν έχουν επανέλθει οι «λύκοι», δεν έχουν δείξει διάθεση πως θα το κάνουν, δεν πιέζει ο Ολιβέιρα για να φύγει, τέλεια σιγή ασυρμάτου. Απλώς, είναι σαφές πως ο Αραούχο με Ολιβέιρα δεν υφίσταται σαν ενδεχόμενο. Παρότι η Λας Πάλμας και ο αδερφός (λόγω μούρλιας) πρόεδρος της εμφανίστηκε στις συζητήσεις με την Αλ Ουάχντα πολύ πιο διαλλακτικός από άλλοτε: δανεισμό δέχτηκε, με ενοίκιο 600 χιλιάρικα και buy-out 6 εκατ. το καλοκαίρι! Πού τα 50άρια και τα 60άρια. Last year αυτά... (SPORTIME)

* Εξαφανισμένος είναι τον τελευταίο μήνα ο Βασιλής Τοροσίδης. Ωστόσο, ο Μαρτίνς εξακολουθεί να παίρνει τις αποστολές και ενίοτε χρησιμοποιεί τον Μεριά, ο οποίος βρίσκεται με το ένα πόδι εντός και με το άλλος εκτός Ρέντη. Άλλωστε, ο ίδιος ο παίκτης δήλωσε ότι υπάρχουν προσφορές και διαπραγματεύσεις για την παραχώρηση του… Από τη στιγμή που ο Πορτογάλος παίρνει στην αποστολή τους Ομάρ, Τσιμίκα και Γκασπάρ, δεν χωράει ο Τοροσίδης. Και στα στόπερ έχει μαζί του στην Κρήτη τους Σεμέδο, Μπα, Παπαδόπουλο, Σισέ και πήρε ως πέμπτο τον Μεριά.Όσο για τον Τοροσίδη, τους τελευταίους τρεις μήνες έχει παίξει μόλις ένα δεκάλεπτο ως αλλαγή,στο ματς με την ΑΕΛ στο Καραϊσκάκη. (LIVE SPORT)

* Ο Τσάβι Ρόκα είναι σε αναμονή για αριστερό μπακ αν φύγει ο Ινσούα, αλλά στόχος του είναι να αποκτηθεί και ένας φορ, που θα βοηθήσει τον Παναθηναϊκό στο γκολ και τον Μακέντα στην επίθεση. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το παλεύει ο Ισπανός με 1-2 περιπτώσεις που δεν είναι εύκολες, αλλά η ικανότητά του στις διαπραγματεύσεις και οι γνωριμίες που έχει, κάνουν πιθανό το ενδεχόμενο να έρθει και ο επιθετικός ως το τέλος του μήνα. (ΠΡΑΣΙΝΗ)

* Δεν αφήνει τίποτα στη τύχη ο Αλαφούζος. Έστειλε τον Νταμπίζα, έφερε Ρόκα. Με προσωπική του παρέμβαση ανανέωσαν κατά σειρά Χατζηγιοβάνης, Κουρμπέλης, Διούδης. Το έχει πάρει επ' ώμου να πείσει την οικογένεια Βαγιαννίδη και ήταν αυτός που έπεισε τετ-α-τετ, κορ-α-κορ, τη φαμίλια του Αθανασακόπουλου. Όταν ακούστηκε μήνες πριν για πλήρη μεταστροφή του «Αλαφού», αλλού πετούσαν αετό. Τώρα, απλώς, είναι... Τετάρτη. (SPORTIME)

* Ο Σάσα του Άρη είναι γνωστό ότι αρέσει στον Ολυμπιακό, αλλά... κάψα για χαφ δεν υπάρχει, ενώ περιμένει στη... γωνία και ο Κασάμι. (SPORTDAY)

* Οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά και ο ΠΑΟΚ σε επίπεδο οργάνωσης της ποδοσφαιρικής του ομάδας, απέχει κατά πολύ από τους υπόλοιπους. Ενδεικτικό ότι τα μέλη της αποστολής σήμερα το απόγευμα θα ταξιδέψουν με πτήση τσάρτερ από το αεροδρόμιο Μακεδονία ως το αεροδρόμιο του Βόλου κι από εκεί θα μετακινηθούν δικώς μέχρι τα Καμμένα Βούρλα, όπου θα διανυκτερεύσουν σε πολυτελές ξενοδοχείο. (METROSPORT)

* Πριν προκύψει το θέμα με τη FIFA ο Άρης είχε κάνει ήδη την προεργασία του για τη μεταγραφική ενίσχυση της ομάδας, Μάλιστα, κάποιες υποθέσεις ήταν σε αρκετά προχωρημένο στάδιο και μάλιστα βάσει πληροφοριών οι δύο ποδοσφαιριστές τα είχαν βρει με τους Κιτρινόμαυρους. Ή να το πούμε συγκεκριμένα, περίμεναν το τελικό ΟΚ και να τους σταλούν εισιτήρια, ώστε να ταξιδέψουν για τη Θεσσαλονίκη. Άγνωστο αν θα κάνουν υπομονή μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περιόδου. (LIVE SPORT)