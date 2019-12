Δεν χάνονται οι Χριστουγεννιάτικες φήμες, που έχουν καυτά παρασκήνια για Λέικερς και παίκτη του Ολυμπιακού, Ίνγκασον-Λοκομοτίβ, αλλά και τον... μπερμπάντη της Α1!

Καθημερινά οι πληροφορίες πέφτουν με τη μορφή καταιγίδας. Πριν όμως, οι ειδήσεις γίνουν ανακοινώσεις, έχουν ξεκινήσει από το επίπεδο της φημολογίας.

Εδώ, κάθε μέρα, στο newsroom του SDNA, σταχυολογούμε για εσάς, τα μεγάλα ή τα ψιλά γράμματα ειδήσεων που δημοσιεύονται ή κυκλοφορούν και σας τα παραδίδουμε στην... πόρτα. Έτσι θα έχετε πλήρη εικόνα για όσα παίζουν στην αθλητική «πιάτσα» σε επίπεδο μεταγραφών και όχι μόνο φυσικά.

* Σύμφωνα με πληροφορίες οι εκπρόσωποι της Λοκομοτίβ βρέθηκαν στις κερκίδες της Τούμπας κόντρα στον Ατρόμητο, για να δουν κυρίως τον Ίνγκασον. Και λέμε κυρίως γιατί πληροφορίες που είδαν πρόσφατα το φως της δημοσιότητας ήθελαν τους Ρώσους να ενδιαφέρονται και για τον Γιαννούλη. Να θυμίσουμε ότι το συμβόλαιο του Ισλανδού έχει ρήτρα 20 εκατ. ευρώ. Δεν αποκλείεται στη μεταγραφική περίοδο που ανοίγει η ομάδα της Μόσχας να καταθέσει πρόταση για τον Ίνγκασον, ωστόσο είναι δύσκολο να καλύψει τις απαιτήσεις του ΠΑΟΚ. (METROSPORT)

* Ο Γιάννης Αλαφούζος έχει κατά νου να κάνει διάφορα πράγματα για τη βελτίωση της ακαδημίας. Αυτό δεν έχει απασχολήσει πολύ την επικαιρότητα του παναθηναϊκού, όμως ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ θέλει να δώσει περισσότερα εφόδια στον Βαγγέλη Σάμιο για να επιτύχει καλύτερο έργο στα τμήματα υποδομής. Μένει να φανεί πότε θα δρομολογηθούν αυτές οι παρεμβάσεις. (LIVE SPORT)

* Αποχή διαρκείας αποφάσισαν οι διαιτητές. Μπάχαλο. Το ποιον βολεύει είναι ξεκάθαρο. Αλλά εμείς πάντα θα μένουμε στο... άγνωστο. Η μεγαλύτερη αδικία σύμφωνα με τα δεδομένα που διαμορφώνονται μέσα στην πορεία μίας σεζόν, είναι άλλη βέβαια. Αναγκαστικά το ντέρμπι θα πάει πιο πίσω, ακόμη κι αν δεν έχει κόσμο. Όμως μέχρι να διεξαχθεί, θα είναι έτοιμοι Γκιγιέρμε, Σουντανί, Βαλμπουενά, ίσως και ο Φορτούνης. Αλήθεια λοιπόν, ποιον βολεύει όλη αυτή η διαδικασία; (ΠΡΑΣΙΝΗ)

* Παίζει δυνατά το σενάριο στις ΗΠΑ για Μπογκντάνοβιτς και Λέικερς. Πήρα ένα φιλαράκι που ζει στο L.A. για να μάθω λεπτομέρειες. Ρώτησα για τον Σέρβο παικταρά και το παλικάρι με άφησε με ανοικτό το στόμα. “Δεν ξέρω αν θα πάρουν οι Λέικερς τον Μπογκντάνοβιτς. Ξέρω, όμως, ότι θα δώσουν τα πάντα για να πάρουν το καλοκαίρι τον Ποκουσέφσκι”! Ο πιτσιρικάς του Ολυμπιακού, στα 18 του και με ύψος 2,15 μ., θεωρείται εξαιρετικό πρότζεκτ. Ειδικά οι Λέικερς τον βάζουν στο ίδιο επίπεδο με Ντόντσιτς, μεγάλη τιμή για έναν παίκτη που δεν έχει πάρει χρόνο συμμετοχής στους “ερυθρόλευκους”. Προς όφελος των “λιμνανθρώπων” που προφανώς δεν θέλουν εμπλοκή κι άλλων ομάδων, όπως οι Κινγκς ή και οι Σπερς που παραδοσιακά επενδύουν σε Ευρωπαίους. (SPORTDAY)

* Η είδηση προκαλεί σοκ! Στα αποδυτήρια ομάδας της Α1 υπάρχει “αρουραίος”. Εντοπίστηκε λίγο προτού καταφτάσει η Αστυνομία και γλίτωσε τα... βραχιόλια. Σκαλίζοντας το θέμα, άρχισαν να βγαίνουν κι άλλα στην επιφάνεια. Δεν λέω ότι είναι σεσημασμένος, αλλά αν συνεχίσει έτσι δεν απέχει πολύ για να γίνει. Μακάρι με το τελευταίο περιστατικό να την “άκουσε” και να βάλει τέλος στη δράση του, γιατί θα καταστραφεί. (LIVE SPORT)

Εγώ αφήνω τον Μπάρμπα και μένω στον Ιταλό που υπάρχει στην ΑΕΚ. Δηλαδή, είναι φυσιολογικό, να έρχεται συμπατριώτης του και να μη βάζει τον Βέρντε, ο οποίος by the way είναι και ο τρίτος πιο ακριβοπληρωμένος του ρόστερ και καλοκαιρινή επένδυση άνω των 3 εκατ. ευρώ για το club, παρά μόνο για μισή ώρα σε τρία παιχνίδια; Δεν ξέρω πως το λένε στην «Ένωση», εγώ πάντως, τυχαίο δεν το λέω... (SPORTIME)

* Συζήτηση... κομμένη για τον Ιντέγε. Ο Νιγηριανός, αν δεν έρθουν τα πάνω-κάτω, μένει κανονικά στον Άρη. Αφήστε που η ψυχολογία του, τώρα, είναι σε καλύτερα επίπεδα, καθώς βρίσκει δρόμο προς τα δίχτυα. (METROSPORT)

* Μία... γαργαλιστική και άκρως πικάντικη ιστορία κυκλοφορεί τελευταία στον χώρο του μπάσκετ. Ο παίκτης επικαλέστηκε μικρό χρόνο συμμετοχής, κίνητρο να αγωνιστεί εκτός Ελλάδας και, για να μην τα πολυλογούμε, αποχώρησε για άλλες πολιτείες. Το κουτσομπολιό λέει, όμως, ότι έφυγε για άλλον λόγο. Καθότι “μερακλής” και “μπερμπάντης” συνάντησε μία κοπέλα που του γυάλισε. Εκείνη όμως δεν ανταποκρινόταν στα μηνύματά του και, όταν έγινε πιο “πιεστικός”, του... σφύριξαν να κάνει πίσω. Εκείνος δεν άκουσε! Προφανώς δεν ήξερε ότι η κοπέλα ήταν σύντροφος ανθρώπου της νύχτας. Και, ξέρετε, τέτοιοι τύποι είναι της λογικής “όπου δεν πίπτει λόγος, πίπτει ράβδος”. Αίφνης, λοιπόν, ο παίκτης θυμήθηκε ότι δεν ήταν ικανοποιημένος στην ομάδα του κι αποχώρησε. (LIVE SPORT)

* Εκτός φόρμας δείχνει εσχάτως ο Σα. Στον Βόλο για παράδειγμα είχε 2-3 κακές τοποθετήσεις και ισάριθμες αντιδράσεις που δεν ταιριάζουν στην ποιότητά του. Στον Πειραιά, βέβαια, τον πιστεύουν, αλά λέγεται ότι ήδη ρίχνουν ματιές στην αγορά για τερματοφύλακα. Τόσο για να του αυξήσουν την πίεση, όσο και να 'ναι καλυμμένοι στην περίπτωση που μοσχοπωληθεί ο νυν βασικός κίπερ. (SPORTDAY)

* Ο Τσάβι Ρόκα είχε μία επικοινωνία γνωριμίας με τον αδερφό κι ατζέντη του Ινσούα, όπου άκουσε τις απαιτήσεις του Αργεντινού, χωρίς να αντιπροτείνει κάτι. Η πλευρά του παίκτη άρχισε τη συζήτηση από τις 500.000 ευρώ, ωστόσο το θετικό είναι πως δεν είναι ακατέβατος. Ο Ινσούα αρχίζει την κουβέντα από ψηλά, για να αποσπάσει ό,τι καλύτερο. Βέβαια η διαφορά από εκεί που αρχίζουν οι δύο πλευρές, είναι σημαντική. (LIVE SPORT)

* Ένας βαθμός, μηδέν γκολ, μηδέν φάσεις. Απογοητευτικό το ξεκίνημα Παράσχου στην Ξάνθη. Και αν δεν κάνει ποδαρικό στο '20 με δύο στα δύο κόντρα σε Λάρισα και Βόλο, τον βλέπω να βγαίνει νωρίτερα στην σύνταξη. Ήδη, άλλωστε, υπάρχουν πολλοί που γυροφέρνουν το πόστο και βάζουν λόγια (εκεί που πρέπει). Και όχι μόνο για τον Παράσχο δηλαδή, αλλά και τον Παπαδημητρίου ο οποίος ίσως και να είναι και σε χειρότερη θέση... (SPORTIME)

* Δεν είναι παράλογο να μην έχει πολύ χρόνο συμμετοχής ο Μπενζιά στον Ολυμπιακό, από τη στιγμή που οι Γκιγιέρμε, Μπουχαλάκης, Καμαρά ήταν σε προτεραιότητα για τις δύο θέσεις στο κέντρο. Αλά δεν είναι και λογικό να έχει παίξει τόσο λίγο ένας παίκτης που σε παιχνίδια σαν κι αυτό στον Βόλο θα μπορούσε να προσφέρει βοήθειες, ειδικά από τη στιγμή που οι δύο βασικοί χαφ της ομάδας δεν ήταν και στην καλύτερη βραδιά τους. Και ο Μπενζιά έχει παίξει πάρα πολλά ματς στο γαλλικό πρωτάθλημα, άρα θα μπορούσε να κάνει τη διαφορά και στο ελληνικό. (ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ)