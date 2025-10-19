Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ Τα αθλητικά πρωτοσέλιδα της Κυριακής (19/10) 19-10-2025 06:23 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Διαβάστε όσα γράφουν τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Το μπάτζετ για μεταγραφές που έκανε τον Μπενίτεθ να πει το ναι menshouse.gr Άσος στο ημίχρονο, δύο τελικό: Η μέρα που η Ζωζώ Σαπουντζάκη «γκρέμισε» τα προποτζίδικα με τις προβλέψεις της menshouse.gr Μας έχει μπερδέψει ο Αλέξης Τσίπρας… instanews.gr Κόντρα στα δημοσιεύματα: Τον στηρίζει στην πράξη ο Γιάννης Αλαφούζος dailymedia.gr Η σκληρή αλήθεια του Κώστα Βαξεβάνη για τον Τσίπρα instanews.gr Ο παίκτης που έλειψε αφόρητα στον Μπαρτζώκα… menshouse.gr «Θα λογοδοτούν όλοι»: Εξελίξεις στην ΕΡΤ μετά την γκάφα στο ντέρμπι αιωνίων dailymedia.gr Μια ερώτηση μόνο: Είναι καλός τώρα ο Κέιν τώρα; menshouse.gr Τα αθλητικά πρωτοσέλιδα της Κυριακής (19/10) SHARE