Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ Τα αθλητικά πρωτοσέλιδα της Τρίτης (14/10) 14-10-2025 06:12 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Διαβάστε όσα γράφουν τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Μόνιμη αναπηρία: Σοκαριστική αγωγή 38χρονης για παρενέργειες του εμβολίου κατά της COVID-19 instanews.gr 99 στους 100 δεν έχουν την εξυπνάδα για να τον απαντήσουν: Εάν λύσεις τον γρίφο ευφυΐας του φούρναρη τότε έχεις IQ 130 menshouse.gr «Χυδαιότητα είναι αυτό»: Η απόλυση που έκανε τον Πάνο Μιχαλόπουλο να σιχαθεί την τηλεόραση και να ρίξει μαύρη πέτρα πίσω του menshouse.gr Κεφάλαιο Ρισόν Χολμς… menshouse.gr Νέα αγωγή κατά του ΣΚΑΪ: Στην αντεπίθεση η Ευλαμπία Ρέβη μετά τη μείωση μισθού dailymedia.gr Μαντρί Royale: Η μεγάλη συνάντηση Σλούκα - Μπαρτζώκα στο podcast του Φουρνιέ (Vid) menshouse.gr Τρομακτική επίθεση με σουγιά: Τι στο καλό γίνεται με τους μαθητές στην Ελλάδα; instanews.gr «Τόσο αρρωστημένη, έβαλα τα γέλια»: H σκληρή αλήθεια για σειρά με τον Εντ Γκιν που σαρώνει στο Netflix dailymedia.gr Τα αθλητικά πρωτοσέλιδα της Τρίτης (14/10) SHARE