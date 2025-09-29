Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ Τα αθλητικά πρωτοσέλιδα της Δευτέρας (29/9) 29-09-2025 06:12 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Διαβάστε όσα γράφουν τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 9/10 απαντούν «2»: Εάν δώσεις την σωστή απάντηση στον μαθηματικό γρίφο που παιδεύει όλη την Ελλάδα, είσαι γάτος menshouse.gr Πριν καν πατήσει παρκέ: Η απόδειξη πως ο Παναθηναϊκός πέτυχε διάνα με τον Τι Τζέι Σορτς menshouse.gr Ο Ρικ Πιτίνο φτιάχνει τον Έλληνα guard της επόμενης δεκαετίας menshouse.gr Μόνο ντροπή αν ισχύει αυτό που ακούγεται για τον Ρούτσι… instanews.gr Σενάρια φούμαρα: Ούτε ευρώ από εφοπλιστές στον Παναθηναϊκό instanews.gr Ίσως τώρα ο Βιτόρια να κατάλαβε τι συνέβαινε με τον Τετέ menshouse.gr Η επιτομή της ομορφιάς: Χριστίνα Μπόμπα, το τερμάτισες… (Pics) dailymedia.gr Μεγάλη επιστροφή για Γιώργο Μητσικώστα – Σωτήρη Καλυβάτση dailymedia.gr Τα αθλητικά πρωτοσέλιδα της Δευτέρας (29/9) SHARE