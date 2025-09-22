Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ Τα αθλητικά πρωτοσέλιδα της Δευτέρας (22/9) 22-09-2025 06:12 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Διαβάστε όσα γράφουν τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Είχε μέσο όρο 25 πόντους και 11 ριμπάουντ: Αναγνωρίζεις από μια φωτό τον παικταρά που έβγαλε μάτια στην Α1; menshouse.gr Δεν έχει αφεντικά και υπαλλήλους: Το συνεργατικό εστιατόριο με τις τρομερές τιμές είναι απ’ τα πιο φθηνά και ποιοτικά σε ολόκληρη την Αθήνα menshouse.gr «Αποθέωσε» τον Αντώνη Σαμαρά η Ράνια Τζίμα για τον πιο ανθρώπινο λόγο instanews.gr Δεν υπάρχει δεύτερη με τέτοιες αναλογίες: Ιωάννα Τούνη, λυπήσου μας... (Pics) dailymedia.gr «Φωνάζει» από μακριά: Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα του φετινού ΠΑΟΚ menshouse.gr Ήταν που θα «τελείωνε» τον Πούτιν: Έκανε (πολύ) πίσω ο Τραμπ… instanews.gr 7.500€ ενοίκιο: Με υπογραφή Σπόραρ το νέο εντυπωσιακό σπίτι του Φώτη Ιωαννίδη dailymedia.gr Μάταια έψαχνε να τον βρει ο Κόντης menshouse.gr Τα αθλητικά πρωτοσέλιδα της Δευτέρας (22/9) SHARE