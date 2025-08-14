Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ Τα αθλητικά πρωτοσέλιδα της Πέμπτης (14/8) 14-08-2025 06:12 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Διαβάστε όσα γράφουν τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Οι στίχοι του θεωρήθηκαν προκλητικοί: Το τραγούδι-σύμβολο του Νταλάρα που λογόκρινε και «έκοψε» η Χούντα (Vid) menshouse.gr Πολλοί το άκουσαν, λίγοι το κατάλαβαν: Μήνυμα με ξεκάθαρο αποδέκτη από τον Δένδια… instanews.gr Βόλφσμπεργκερ - ΠΑΟΚ: Οι μπουκ το «βλέπουν» να γίνεται! menshouse.gr Ευτυχώς πληρώνει καλα η Αλ Νασρ: Το αστρονομικό ποσό που έδωσε ο Κριστιάνο για το δαχτυλίδι αρραβώνων της Χεορχίνα (Pic) dailymedia.gr Με μπάτζετ 1.000 ευρώ: Η απόλυτη καλτ ελληνική ταινία του Δεκαπενταύγουστου βαθμολογήθηκε με 0 και έκοψε σκάρτα 4.000 εισιτήρια menshouse.gr Η πιο εντυπωσιακή Ελληνίδα 50άρα: «Ξέκανε» κόσμο η Μαρία Σολωμού… (pics) dailymedia.gr Τεράστια «ατυχία» για τον Καραλή… menshouse.gr Ο διάλογος που τον «έκαψε»: Αυτή είναι η ατάκα που οδήγησε στη σύλληψη στον αστυνομικό TikToker instanews.gr Τα αθλητικά πρωτοσέλιδα της Πέμπτης (14/8) SHARE