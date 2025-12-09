Ο Λάνθιμος δεν είναι υποψήφιος στις Χρυσές Σφαίρες 2026: Οι εκπλήξεις & οι αδικίες των υποψηφιοτήτων

Οι Χρυσές Σφαίρες 2026 πλησιάζουν και η λάμψη του Χόλιγουντ επιστρέφει πιο εκτυφλωτική από ποτέ. Ο πλήρης κατάλογος των φετινών υποψηφιοτήτων αποκαλύφθηκε, φέρνοντας μαζί του ενθουσιασμό, εκπλήξεις, αλλά και πολλές συζητήσεις για τις ερμηνείες και τις σειρές που σημάδεψαν τη χρονιά.

Στην επερχόμενη 83η τελετή - που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 11 Ιανουαρίου στο CBS με τη Nikki Glaser να επιστρέφει στο ρόλο της οικοδέσποινας - δύο iconic γυναίκες θα βρεθούν στο επίκεντρο:

η Helen Mirren, που θα τιμηθεί με το Cecil B. DeMille Award, και η Sarah Jessica Parker, που θα παραλάβει το Carol Burnett Award για τη συμβολή της στην τηλεόραση.

Με το κόκκινο χαλί να ετοιμάζεται για μια ακόμη χρονιά γεμάτη λάμψη, συγκίνηση και άψογες εμφανίσεις, οι Χρυσές Σφαίρες ανοίγουν επίσημα την αυλαία της σεζόν των βραβείων και εμείς είμαστε έτοιμοι να απολαύσουμε κάθε στιγμή.



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