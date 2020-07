Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι καλύτεροι «πελάτες» του πλαστικού χειρουργού!

Θα έδιναν εύκολα μια... περιουσία προκειμένου να έχουν το αποτέλεσμα που θέλουν.

Μιλάμε για τα ζώδια εκείνα που έχουν μεγάλο κόλλημα με την εξωτερική τους εμφάνιση. Θέλουν το καλύτερο- όπως το έχουν εκείνα στο μυαλό τους- και θα κάνουν τα πάντα για να το πετύχουν. Δεν θα διστάσουν σε τίποτα και φυσικά… κανένα εμπόδιο δεν τα σταματά. Πάμε να δούμε λίγο πιο κάτω, τα ζώδια που με μεγάλη χαρά θα έκαναν πλαστικές επεμβάσεις.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Η Παρθένος είναι γνωστή για την τελειομανία της. Δεν έχει καμία σημασία, αν είναι άντρας ή γυναίκα. Θέλει να βλέπει στον καθρέφτη μια τέλεια εικόνα που να ικανοποιεί τα δικά της standards γι' αυτό θα κάνει τα πάντα για να την αποκτήσει. Πάνω της, το ένα της ξινίζει και το άλλο της βρωμάει. Έτσι κάθε λίγο και λιγάκι θα πηγαίνει στον πλαστικό χειρουργό της για… διορθώσεις. Και ο Μίκι Ρούρκ, Παρθένος είναι (if you know what we mean…)

ΛΕΩΝ

Ο Λέων δεν είναι τελειομανής, είναι όμως νάρκισσος. Και μάλιστα από τους μεγαλύτερους του ζωδιακού (μαζί με τον Ζυγό, αλλά έχουμε «ράμματα» για τη δική του γούνα παρακάτω). Ο Λέοντας, λοιπόν, θέλει να μείνει καταρχάς για πάντα νέος, λαμπερός και γοητευτικός. Είτε είναι ο άντρας του ζωδίου είτε η γυναίκα, η συμπεριφορά τους είναι η ίδια. Ένα «σκασμό» λεφτά θα δώσουν σε γιατρούς, πλαστικές και όποια άλλη θεραπεία μπορεί κάποιος να τους συστήσει. Αν είχαν και λίγο Τοξότη μέσα τους θα πήγαιναν να αναζητήσουν το νερό από την πηγή της νεότητας…

ΖΥΓΟΣ

Ο Ζυγός είναι ο έτερος νάρκισσος του ζωδιακού (μαζί με τον Λέοντα που είπαμε και πιο πάνω). Είναι ο τύπος ανθρώπου, που θέλει να κοιτάζεται στον καθρέφτη, να τον φτύνει και να λέει: «φτου σου κοριτσάρα/αγοράρα μου! Τι πλάσμα είσαι εσύ!». Θέλει να έχει μια άψογη εξωτερική εμφάνιση με την όσο το δυνατόν λιγότερη… κούραση. Δηλαδή, θα σου πει: «ποιος τρέχει τώρα στα γυμναστήρια; Αφού μπορώ να κάνω μια λιποαναρρόφηση και να φύγει το… περιττό;». Ο Ζυγός κυνηγά με μανία την ομορφιά, την καλαισθησία, την μόδα και την… νεότητα.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Τελειομανής δεν είναι μόνο η Παρθένος. Είναι και ο Αιγόκερως. Η διαφορά τους απλώς είναι ότι εκείνος δεν χάνει το μέτρο και δεν θα επιτρέψει ποτέ στον εαυτό του να παραμορφωθεί. Θα κάνει τις απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις μέχρι να πετύχει το αποτέλεσμα που θέλει να πετύχει. Δε θα διστάσει να βάλει νυστέρ.ι αν θεωρήσει ότι κάτι πάνω του τον… χαλάει. Όσο μικρό ή μεγάλο κι αν είναι, θα πάει να τα «σκάσει» στον πλαστικό για να τον φτιάξει όπως εκείνος το είχε στο μυαλό του...

Πηγή: Astrology.gr