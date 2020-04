Αυτές είναι οι 4 πιο ξεροκέφαλες γυναίκες του ζωδιακού!

Πραγματικά, επιμένουν και δεν αλλάζουν γνώμη, αν βάλουν κάτι στο νου τους.

Δεν ξέρουμε, αν η επιμονή εντάσσεται στα ελαττώματα ή τα προτερήματα, αλλά είναι στάνταρ ότι κάποιοι άνθρωποι το... τερματίζουν με την ξεροκεφαλιά τους. Ό,τι κι αν τους πεις, με το καλό ή το άγριο, όποιο επιχείρημα κι αν τους παρουσιάσεις, εκείνοι θα κάνουν του κεφαλιού τους και δε θα τους μεταπείσεις, είτε γιατί πιστεύουν ότι έχουν δίκιο είτε από αντίδραση!

Σου παρουσιάζουμε, λοιπόν, τις 4 γυναίκες του ζωδιακού, που όσο κι αν κοπανιέσαι, δε θα τους αλλάξεις γνώμη. Γι’ αυτό παραιτήσου με την πρώτη προσπάθεια, μη χάνεις άδικα τον χρόνο σου! Η σειρά, να ξέρεις, είναι τυχαία...

Ταύρος

Άνετα θα μπορούσε να βγει πρωταθλητής, καθώς είναι γνωστό ότι όταν ο Ταύρος μουλαρώσει και στυλώσει τα πόδια στο έδαφος, δεν τον κουνάς με τίποτα. Αυτό που πιστεύει ότι είναι το σωστό, αυτό θα κάνει. Τσάμπα θα χαλάσεις το σάλιο σου, τσάμπα θα χτυπιέσαι, αφού ό,τι κι αν πεις της Ταυρίνας, όχι μόνο δε σε ακούει (είσαι μια ενοχλητική μύγα στο αφτί της), αλλά όσα χρόνια κι αν περάσουν, δεν πρόκειται να παραδεχτεί ότι έκανε και λάθος...

Κριός

Για όλα φταίει η παρόρμησή του. Έχει πάρει φόρα η Κριαρίνα και θα μπεις εσύ μπροστά να τον σταματήσεις με λογικά επιχειρήματα; Τρελός θα είσαι! Ούτε καν θα γυρίσει να σε κοιτάξει, μη σου πω ότι θα σε πάρει παραμάζωμα, πόσο μάλλον να κάτσει να ακούσει ότι αυτό που πάει να κάνει είναι η μεγαλύτερη βλακεία ever και θα βαράει το κεφάλι του στον τοίχο. Ε και; Πρώτη φορά θα είναι; Έλα τώρα σε παρακαλώ..

Τοξότης

Αν νομίζεις ότι μόνο ο Υδροχόος ή ο Κριός είναι οι αντιδραστικοί, γελιέσαι... Ο Τοξότης είναι το ίδιο, μη σου πω και χειρότερος από τους δύο. Εκτός αυτού, είναι και φωτεινός παντογνώστης. Άρα, τι έχεις να αντιμετωπίσεις; Αντίδραση + Ξερολίαση! Είναι δυνατό με τέτοιο συνδυασμό να του αλλάξεις γνώμη; Με την καμία! Η Τοξοτίνα θα κάνει αυτό που θέλει, μόνο και μόνο γιατί της είπες να μην το κάνει για να σου αποδείξει ότι εσύ είσαι λάθος! Άσε, ξέρει αυτή...

Σκορπιός

Ο Σκορπιός ανήκει στην κατηγορία του απόλυτου! Είναι ο «my way or no... way». Είτε θα γίνει το δικό του, δηλαδή, είτε δε θα γίνει τίποτα, ποτέ. Άπαξ και της κάτσει το κεφαλάκι της Σκορπίνας, θα μαλλιάσει η γλώσσα σου, θα πεταχτούν τα μάτια σου έξω, αλλά δε θα την μεταπείσεις. Στανταράκι ότι θα σε μισήσει κιόλας, αν επιμείνεις παραπάνω, μπας και της δώσεις να καταλάβει ότι αυτό που λέει ή κάνει είναι λάθος.

Πηγή: Astrology.gr