Νέα χρονιά, νέα μυαλά! Η μεγάλη απόφαση των ζωδίων για το 2020!

Ποια είναι η απόφαση που παίρνει το ζώδιό σου για 2020;

Μα φυσικά, εκείνη που γουστάρει!

ΚΡΙΟΣ: Γειά σας! Θα σας λέω «γειά σας» και θα γυρνάω την πλάτη σε ότι με χαλάει! Όχι πια άλλα νεύρα, μόνο χαιρετίσματα!

ΤΑΥΡΟΣ: Όχι άλλη φόλα! Υπόσχεση δίνω στον εαυτό μου, να πάψω να τρώω τις fake καλοσύνες και να αρχίσω να λέω περισσότερα «όχι»!

ΔΙΔΥΜΟΙ: Δεν με ενδιαφέρει ποιος έχει τον Δία αγκαλιά και με ποιον τραβάει ζόρι ο Κρόνος. Το 2020, θέλω μόνο να χαμογελάω και να είμαι καλά ΕΓΩ. Όχι γιατί είμαι σπουδαίος, αλλά γιατί έπαψαν να είναι σπουδαίοι άλλοι κι άλλοι που τους είχα ψηλά!

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Το 2020, θα πάθω έρωτα. Ναι ρε, με το ζόρι! Κι όχι αναγκαστικά με άνθρωπο, ας πάθω έρωτα με ότι με κάνει ευτυχισμένο, μπας και έρθω στα ίσα μου!

ΛΕΩΝ: Φέτος πάπαλα το καλό παιδί, μας τελείωσε. Είσαι εντάξει μαζί μου; Αστέρι θα είμαι. Σκάρτα φέρεσαι; Θα σου μάθω κολύμπι και πως το λεν το γιαχαμπίμπι…

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Σιγά μην κάτσω να σκάσω! Αυτό αποφάσισα για φέτος, πάνω σε αυτό θα… εργαστώ σκληρά! Μην με υπολογίζεις πλέον. Ότι δώσαμε-δώσαμε, οι υπόλοιποι στον Άγιο Παντελεήμονα!

ΖΥΓΟΣ: Υπόσχεση δίνω στον εαυτό μου, να κάνω εκείνο που κρίνω εγώ σωστό κι όχι αυτό που μου πιπιλούν οι άλλοι τα μυαλά ότι είναι. Θα ακούω ΜΟΝΟ ΕΜΕΝΑ. Οι υπόλοιποι, απλώς, χαλαρώστε και βλέπετε!

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Θέλω να κάνω λιγότερους φόνους φέτος! Να σκοτώνω λιγότερα άτομα στο μυαλουδάκι μου, να συγχίζομαι λιγότερο και να δίνω τόπο στην οργή, γιατί αν δώσω οργή στον τόπο, καήκατε όλοι πετρέλαιο!

ΤΟΞΟΤΗΣ: Θα βάλω στόχους φέτος και ναι, θα τους πετύχω. Δεν θα βάλω πολλούς, μη σκας. Θα βάλω τόσους όσους μου αρκεί η συγκέντρωση κι η ενέργεια μου για να πετύχω και να περάσω σε άλλο επίπεδο. Just watch me!

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Τα θέλω όλα και τα θέλω φέτος λέμε! Βρε δε πάνε να βαράνε ο Κρόνος κι ο Πλούτωνας τα κεφάλια τους στον τοίχο (δηλαδή στην πλάτη μου); Εγώ ΤΩΡΑ έχω τον Δία, ΤΩΡΑ θα σας γλεντήσω όλους!

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Το 2020, θα γίνω το καλύτερο παιδί. Θα ακολουθώ όλους τους κανόνες και δεν θα αμφισβητήσω ποτέ και τίποτα ξανά. Οκ, πλάκα κάνω! Για ακόμα μια χρονιά θα κάνω whatever the f@ck I want!

ΙΧΘΥΕΣ: Εξωστρέφεια. Δεν βγαίνει άλλο παίδες. Πάω να ανοίξω πόρτες στο πεπρωμένο μου, γιατί δεν θα τις ανοίξει κανείς άλλος για εμένα.

Πηγή: Astrology.gr