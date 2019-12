Τα σημαντικότερα αστρολογικά δρώμενα του 2020 και τα ζώδια που επηρεάζονται

Τα σημαντικότερα ταιριάσματα των πλανητών, οι εκλείψεις, οι ανάδρομοι και οι είσοδοι των αργών σε άλλα ζώδια, μήνα-μήνα! Όλα εδώ θα τα διαβάσεις!

Κατ’ αρχάς, οι αργοί πλανήτες έχουν πιάσει στασίδι από πέρυσι και δεν αλλάζουν, παρά μόνον… λιγουλάκι, οπότε μέχρις ενός σημείου μπορείς να βολευτείς και με τις περυσινές προβλέψεις.

Μόνο ο Δίας αποφάσισε να μεταφέρει τα σκάνδαλα και την χοντροκοιλάρα του αλλού και οι Αιγόκεροι βρίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ: Τι μας τον φέρατε αυτόν τον αχαΐρευτο εδώ πέρα;

Γιατί οι Κρονοπλουτωναίοι είναι βασανιστές του γούστου τους, εξ άλλου ο Δαρβίνος δεν ήταν εκείνος που είχε πει για την επιβίωση του ισχυροτέρου; Αν και Υδροχόος, καλό παιδί… Κριοί, Καρκίνοι και Ζυγοί βέβαια, που έχουν φτύσει το γάλα της μάνας τους, άλλα λένε.

Είναι κι ο Κρόνος, θα μου πεις, που μπαινοβγαίνει στον Υδροχόο, κραδαίνοντας απειλητικά την μαγκούρα του. Από τις 22 Μαρτίου μέχρι και όλον τον Ιούνιο προφταίνει να τρέξει δύο μοίρες στο ζώδιο, στο οποίο κατσικώνεται πλέον για τα καλά από τις 17 Δεκεμβρίου κι ύστερα. Όμως κι εδώ τυχεράκηδες θα είστε σε πρώτη φάση Λέοντες και Υδροχόοι, αφού πριν καλά-καλά σας μπει, θα πλακώσει και ο Δίας στο τέλος της χρονιάς. Μία μέσα, μια έξω θα σας πάει αλλά από το ολότελα καλή κι η Παναγιώταινα. Το 2022 να σας δω που θα δίνετε το βασίλειό σας για ένα άλογο και θα βρίσκετε το κουτσό!

Ο Ουρανός, πάλι, εξακολουθεί να γυρίζει τον κόσμο ανάποδα για Ταύρους, Σκορπιούς, Λέοντες και Υδροχόους, με τους τελευταίους μόνο να ζητάνε κι άλλο.

Κάποιοι Ταύροι, βέβαια, ελπίζουν στον Κρόνο στον Υδροχόο, μπας και επανέλθουν στο «Νόμος και τάξη», αλλά μάταιες ελπίδες τέτοιες να μην καταδεχτούν, που λέει κι ο ποιητής. Κι επειδή λάστιχο δεν είναι, σε 2-3 χρονάκια, βάρα, βάρα τον βράχο, μπορεί και να σπάσει. Αυτά όμως είναι highlights από τα προσεχώς.

Ο, δε, Ποσειδώνας παραμυθιάζει ανηλεώς και πρωτίστως τις Παρθένους, με τους Ιχθύες να παίρνουν την γλυκιά εκδίκησή τους. Πραγματικότητα δε θέλατε; Άντε γεια! Δίδυμοι και Τοξότες κάνουν πως σφυρίζουν αδιάφορα, έχουν πάντως και κάτι εκλειψούλες να κουλαντρίσουν.

Τέλος, ο Χείρωνας ψήνει ένα νέο οικογενειακό καθεστώς για Κριούς, Ζυγούς, Αιγόκερους και Καρκίνους. Αν έχουν και κανα σπιτάκι ή χωραφάκι στο χωριό, ας αρχίσουν την προπόνηση στο άρμεγμα γιατί με τα όσα μέλλονται να συμβούν σε 2-3 χρονάκια θα τους χρειαστεί σίγουρα.

Όμως πέρα από τα περσινά (που είναι και φετινά), υπάρχει λόγος που οι αστρολόγοι έχουν λυσσάξει να προφητεύουν δεινά και καταστροφές. Ως συνήθως, θα πέσουν έξω, αλλά… ναι, η χρονιά είναι ντέρμπι!

Ο Κρόνος, ο Πλούτωνας και ο Δίας τελευταίος και καταϊδρωμένος -The Big Three- συσκέπτονται στον Αιγόκερω για να ορίσουν τις τύχες του κόσμου για τις επόμενες 2,3,4 δεκαετίες επειδή όμως η Ιστορία επαναλαμβάνεται είτε ως φάρσα είτε ως τραγωδία, όπως είχε πει κι ο Κάρολος, αυτήν τη φορά δεν έχει ούτε Τεχεράνη, ούτε Γιάλτα, ούτε Πότσνταμ.

Μαύρα ο Πλούτωνας, γκρίζα ο Κρόνος, πουά ο Δίας, αποφασίζουν να λύσουν τις διαφορές τους στο γήπεδο κι ο καλύτερος (λέμε τώρα) ας κερδίσει.

Με το έμπα του χρόνου και την Δήμητρα παρούσα στον Αιγόκερω, οι τρεις Μεγάλοι κάνουν πως κρατάνε τους τύπους, με ταρατατζούμ και τελετές ανταλλάσσοντας και αναμνηστικά πριν την μεγάλη μάχη. Το fair play πάνω απ’ όλα, μην μας πουν και απολίτιστους, μόλις όμως ο Άρης κάνει περατζάδα από τα μέρη τους, τότε θα αρχίσουν να πέφτουνε τα τούβλα.

Κριοί, Καρκίνοι, Ζυγοί και Αιγόκεροι παίρνουν θέση και τον Μάρτη πέφτει το πρώτο ξύλο –to know us better- αλλά από τον Αύγουστο μέχρι και τον Δεκέμβριο, έρχονται τα σήκουελ του Ράμπο και του «Πολύ σκληρός για να πεθάνει».

Όμως, ποιος Πλούτωνας και ποιός Κρόνος γατάκια; Ματσάρες έχουμε κι αλλού...

Τα αίσχη που κάνουν το 2020 η Αφροδίτη κι ο Άρης δε λέγονται... «Κουτουπώνονται» σε όλες τις στάσεις, τρίγωνα, τετράγωνα, αντιθέσεις, ανφάς προφίλ και με πλάτη στο καλάθι, όλα τα βάζουν κι εσύ φυσικά δεν θα κρατάς το φανάρι. Εφτά φορές, δεν θα σου κάτσει ούτε μια;

Όρεξη να ‘χεις και πας για 4Χ4 -στα κρεβάτια, όχι τους δρόμους- με πρώην, νυν και ενδιάμεσους σταθμούς.

Μόλις ξεμπερδέψουν οι Κρονοπλουτωναίοι με την πρώτη σύσκεψη κορυφής, τον Ιανουάριο, ο αγώνας ξεκινά με διαιτητή τον Ποσειδώνα. Ποιο VAR; Ό,τι θέλει το «κοράκι» θα σφυρίξει και θα σου λέει ξεδιάντροπα «δεν είναι αυτό που νομίζεις»!

Δίδυμοι, Παρθένοι, Τοξότες και Ιχθύες ουρλιάζουν στις κερκίδες, άλλες φορές από ηδονή κι άλλες από απελπισία.

Μετά την παρέλαση της 25ης Μαρτίου, το ζεύγος «και ξανά προς την δόξα τραβά», αφού πρώτα βέβαια περάσουν από ΚΤΕΟ για να είναι ντούρασελ και να μη γίνει καμιά ζημιά πάνω στην πιο κρίσιμη στιγμή. Νηστεία και προσευχή, λοιπόν, πριν το μεγάλο γλέντι!

Γιατί Μάρτη, Απρίλη και Μάη, πάνω που ανθίζουν τα κλαριά και βγάζει η γης χορτάρι, να ‘σου πάλι οι δύο εραστές να κυλιούνται στα γρασίδια. Τρίγωνο σε θεωρία και πράξη, με Ταύρους Διδύμους, Αιγόκερους και Υδροχόους να ανάβουν και να σβήνουν φωτιές. Από κοντά Καρκίνοι, Λέοντες, Σκορπιοί και Τοξότες.

Κριοί, Παρθένοι, Ζυγοί και Ιχθύες να βγουν παραπονούμενοι…

Στη συνέχεια, αφού πρώτα πιάσει τον Μάη και ό,τι άλλο της γυαλίσει, η «Ωραία» αποφασίζει να το παίξει back to back κι ανάδρομα, και πού; Στους Διδύμους, με τα διπλά και τα τρίδιπλα ταμπλό! Από τις 13 Μαΐου μέχρι τις 25 Ιουνίου, παρακαλώ, πάνω στις πενταήμερες και τις εξετάσεις κι άντε τώρα να βρεις μυαλό για διάβασμα.

Το κοντέρ γράφει τετράγωνο με τον Άρη και το κοράκι ο Ποσειδώνας, πάλι εκεί να κάνει τα μαγικά του και Ιχθύες, Δίδυμοι, Παρθένοι και Τοξότες είναι πλέον εντελώς διχασμένοι. Οι μισοί ευλογούν τον Ανδρέα που αποποινικοποίησε την μοιχεία κι οι άλλοι μισοί τον καταριούνται.

Τον Ιούλιο που σφίγγουν οι ζέστες και στενάζουν οι παραλίες, έρχεται το εξάγωνο Αφροδίτης-Άρη, σε σχέση όμως με τα όσα έχουν προηγηθεί το ματσάκι μοιάζει με φιλικό. Τον Αύγουστο πάλι… ερημιά αλλά πάνω που τελειώνει το καλοκαιράκι κι έχεις απελπιστεί από την ξεραΐλα… κούκου!

Τετράγωνο ξανά, σε απευθείας σύνδεση με τον… Μαρκήσιο ντε Σάντ. Ναι κι αυτός Αφροδίτη, Άρη, Κρόνο είχε και σου έδωσε τα φώτα του, ευκαιρία, λοιπόν, να κάνεις την πρακτική σου, βιάσου όμως γιατί το πατιρντί θα έχει τελειώσει πριν αρχίσουν τα σχολεία.

Καρκίνοι, Κριοί, Ζυγοί και Αιγόκεροι είναι κι αυτήν την φορά οι εκλεκτοί, με τους Παρθένους να παίρνουν υποσχετική για την συνέχεια.

Στο μεταξύ, τον Σεπτέμβριο ο Άρης σου γυρίζει κι αυτός την πλάτη για να θαυμάσεις το ηλιοκαμένο κορμί του. Ανάδρομος μέχρι τις 14 Νοεμβρίου και έπη του παρελθόντος ξαναζωντανεύουν, με τον special one Κριό να τρίβει τα μάτια του με τα όσα συμβαίνουν.

Ακολουθεί ένα ακόμη τριγωνάκι Αφροδίτης με Άρη -ξεπέτα θα το έλεγες- στα τέλη Σεπτέμβρη. Κριοί, Λέοντες και Υδροχόοι ζουν ό,τι προφτάσουν, οι Ζυγοί όμως επιφυλάσσονται για την συνέχεια και το ένδοξο 2021.

Όμως τα μάτια όλων είναι πλέον στραμμένα στον Νοέμβρη, που η Αφροδίτη και ο Άρης θα βγάλουν τα μάτια τους για τελευταία φορά στο 2020, αλλά μόνο οι Κριοί και οι Ζυγοί θα πάρουν, οι υπόλοιποι στο περίμενε, με τους Σκορπιούς να πιάνουν πόρτα για τον χειμώνα, την άνοιξη, το καλοκαίρι και το φθινόπωρο. Viagra και ξερό ψωμί!

Κληρονομιά του 2019 είναι η ηλιακή έκλειψη στις 26 Δεκεμβρίου, με τον Δία να κάνει χατ τρικ και τους Καρκίνους, τους Κριούς και τους Ζυγούς να πανηγυρίζουν. Μην σας ξεγελά όμως παιδιά το πρώτο ημίχρονο γιατί έρχεται και το δεύτερο.

Όπως κι αν έχει, η ουσία είναι πως κατά τη διάρκεια του 2020 οι Σεληνιακές εκλείψεις κατατροπώνουν τις Ηλιακές με 4-2 με τους αστρολογικούς ανταποκριτές όμως να μιλάνε ξανά για «κόλαση» και «στημένο» παιχνίδι.

Εσύ βέβαια μην μασάς, αφού στο έχω ξαναγράψει: Σημασία δεν έχει τόσο το τι συμβαίνει, αλλά το πώς το εκλαμβάνεις.

Πρώτος μαζεύει την μπάλα από τα δίχτυα του ο Καρκίνος. Χάλια η Σεληνιακή Έκλειψη στις 10 Ιανουαρίου, θα έρθουν όμως και καλύτερες μέρες. Όσο για τους Αιγόκερους, βράχοι μπροστά στις όποιες αντιξοότητες, κατεβάζουν τα ρολά και δεν περνάει κουνούπι.

Η επόμενη στις 5 Ιουνίου περιλαβαίνει Διδύμους και Τοξότες, ευκαιρία λοιπόν για διεθνή φιλικά και ταξιδάκια σε μέρη μαγικά κι ονειρεμένα, την ίδια στιγμή που οι Παρθένοι θα ματαιοπονούν με το «φάντασμα στη μηχανή». Όσο για τους Ιχθύς, ε, δεν το ξέρεις ότι αυτοί τα έχουν δρομολογήσει όλα για να καλύψουν τις πομπές τους;

Η τρίτη κατά σειρά, στις 5 Ιουλίου ξαναθυμάται τους Καρκίνους, που βλέπουν «Το μικρό σπίτι στο λιβάδι» να γυρίζει σε θριλεράκι και κλαίνε με μαύρο δάκρυ αλλά παίρνουν το μερτικό τους και οι Αιγόκεροι με την «Χαμένη τιμή της Καταρίνας Μπλουμ» ή πώς γεννιέται η βία και που μπορεί να οδηγήσει, όπως αναφέρει στο σχετικό λήμμα η Wikipedia. Αμφότεροι συν τους Κριούς και τους Ζυγούς γίνονται από… τέσσερα χωριά χωριάτες

Τα καλύτερα όμως είναι φυλαγμένα για το τέλος, αφού η Σεληνιακή έκλειψη στις 30 Νοεμβρίου υπόσχεται σε Διδύμους και Τοξότες ατέρμονες περατζάδες, χαζολογήματα, αλλά και πρόκριση στον επόμενο γύρο του Champions League, της Euroleague ή όπου αλλού επιθυμούν. Από κοντά και οι Ιχθύες και –ναι- οι Παρθένοι, που επιτέλους βλέπουν το φως το αληθινό!

Πάμε τώρα στις δύο Ηλιακές εκλείψεις, που παρά την φιλότιμη προσπάθειά τους είδαν πάλι την πλάτη των Σεληνιακών. Δεν πειράζει όμως, το 2021 έχουν την ισοπαλία στο τσεπάκι. Στο λέει ο άρχοντας, 2-2 το σκορ, παίξ’ το να τα κονομήσεις.

Αυτή που γίνεται πάντως στις 21 Ιουνίου στην πρώτη μοίρα του Καρκίνου, μην σε προβληματίζει. Άντε βρε Καβούρια να μπεις στο νέο σου γήπεδο ή να φτιάξεις το προπονητικό σου κέντρο για να πάψεις να γκρινιάζεις. Η δεύτερη όμως στις 14 Δεκεμβρίου ξαναφέρνει τον Ποσειδώνα στην επικαιρότητα κι όλοι κραυγάζουν «αδικία». Πρωτίστως δε, οι Τοξότες και οι Δίδυμοι, που μάσησαν ή θα μασήσουν σε υποσχέσεις για νταμπλ. Ας μείνουν πρώτα στην κατηγορία και βλέπουμε…

Κλείνοντας δεν γίνεται να μην σταθώ σε ένα ακόμη ντέρμπι, αυτή τη φορά των πραγματικών «αιωνίων», δηλαδή του Δία και του Κρόνου, που στις 21 Δεκεμβρίου του 2020 ξεκινάνε το ματσάκι τους στον Υδροχόο. Όχι τίποτε άλλο, για να αρχίσουν να πίνουν ξύδι και κάποιοι Ευρωπαίοι, που μας κουνιούνται με τα ευρώ και τον πολιτισμό τους. Η grande κρίση έρχεται φίλτατοι κι αν είναι να πάρει κι εμάς μαζί της –που θα μας πάρει- συνηθισμένα τα βουνά απ’ τα χιόνια. Ξέρεις εσύ… διχόνοια κι άγιος ο Θεός, με τα διεθνή «κοράκια» να κρατάνε την μπαγκέτα, τι είχαμε τι χάσαμε…

Πηγή: Astrology.gr