Στον τελικό του σκιφ ανδρών ο Ντούσκος

Ο Στέφανος Ντούσκος προκρίθηκε στον τελικό του σκιφ ανδρών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας, τερματίζοντας τρίτος στον πρώτο ημιτελικό.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης τερμάτισε σε 6:53.62, μένοντας μόλις 0.11 δευτ. πίσω από τη δεύτερη θέση.

Ο Ντούσκος έκανε δυνατή εκκίνηση και παρέμεινε σε επαφή με τους πρωτοπόρους της κούρσας από τα πρώτα μέτρα. Στο πέρασμα των 1000μ., η τριάδα είχε ήδη ξεχωρίσει, με τον Γερμανό Όλιβερ Ζέιντλερ να ηγείται, τον Ολλανδό Σίμον Βαν Ντορπ να ακολουθεί και τον Έλληνα κωπηλάτη να βρίσκεται σε κοντινή απόσταση.

Στα τελευταία μέτρα ο Ντούσκος προσπάθησε να ανέβει στη δεύτερη θέση, όμως το photo finish έδωσε τελικά το προβάδισμα στον Βαν Ντορπ (6:53.51). Ο Ζέιντλερ κέρδισε την κούρσα με 6:52.52, ενώ ο Έλληνας πρωταθλητής συμπλήρωσε την πρώτη τριάδα.

Ο μεγάλος τελικός του σκιφ ανδρών είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή (28/9) στις 09:31 ώρα Ελλάδας.