Τελικός για Φίτσιου & Αναστασιάδου, στη «μάχη» και ο Ντούσκος

Δύο πολύ μεγάλες κούρσες για τα ελληνικά κουπιά την έκτη μέρα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ανδρών-Γυναικών στη Σαγκάη. Τα ξημερώματα της Παρασκευής (26/9) ο Στέφανος Ντούσκος αγωνίζεται στον ημιτελικό του σκιφ αντρών με στόχο την πρόκριση στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης, ενώ λίγο αργότερα, τα κορίτσια του διπλού σκιφ, Ζωή Φίτσιου και Ευαγγελία Αναστασιάδου θα πάρουν μέρος στον μεγάλο τελικό διεκδικώντας ένα μετάλλιο.

Ο Στέφανος Ντούσκος, έχοντας τον καλύτερο χρόνο των ημιτελικών από τα προημιτελικά, θα βρει απέναντί του στην πρώτη ημιτελική σειρά στις 07:49 το πρωί της Παρασκευής τον Γερμανό χρυσό Ολυμπιονίκη, Όλιβερ Ζάιντλερ και τον χάλκινο Ολυμπιονίκη του Παρισιού, τον Ολλανδό Φαν Ντόρπ που ήταν πρώτος στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Λουκέρνης και τον Ρουμάνο Τσιρούτα που τερμάτισε 3ος στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στη Βουλγαρία, πίσω από τον Έλληνα κωπηλάτη που πήρε το ασημένιο.

Από τους δυο ημιτελικούς θα περάσουν στον μεγάλο τελικό οι τρεις πρώτοι σκιφίστες.

Κάτι λιγότερο από δύο ώρες μετά στις 09:37 θα ξεκινήσει ο μεγάλος τελικός του διπλού σκιφ των γυναικών όπου για πρώτη φορά θα λάβουν μέρος οι Ζωή Φίτσιου και Ευαγγελία Αναστασιάδου. Οι δυο πρωταθλήτριες μας πέρασαν στον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος αν και προέρχονται από τα ελαφρά βάρη χάρις ένα απίστευτο σπριντ στα τελευταία 200 μέτρα του προκριματικού την περασμένη Δευτέρα, με το οποίο πέρασαν δυο βάρκες κι από την 5η θέση βρέθηκαν στην 3η.

Έτσι θα βρίσκονται στην 6η διαδρομή ενώ δίπλα τους θα είναι τα πληρώματα από την Ελβετία, τη Γαλλία που ήταν 5ο στο τελικό των Ολυμπιακών αγώνων, της Κίνας που έχει κερδίσει τα δυο από τα τρία παγκόσμια Κύπελλο σε Βαρέζε και Λουκέρνη και της Ολλανδίας που είναι πρωταθλήτριες Ευρώπης φέτος και της Ρωσίας.

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΘΑ ΜΕΤΑΔΟΘΟΥΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΤ-2

Τα ξημερώματα της Πέμπτης (25/9) η Μηλένα Κοντού πήρε μέρος στον ημιτελικό του σκιφ ελ βαρών των γυναικών, δεν κατάφερε όμως να πλασαριστεί μέσα στην πρώτη τριάδα που έδινε πρόκριση στον μεγάλο τελικό, τερμάτισε 5η με χρόνο 8:20.19 και θα αγωνιστεί στον Τελικό Β το Σάββατο στις 08:25 για την κατάκτηση μιας θέσης από 7-12.

Η Ελληνική Κωπηλατική Ομοσπονδία Φιλάθλων Ναυτικών Σωματείων συγχαίρει την Μηλένα για τις σπουδαίες κούρσες που έκανε, αλλά και για την εξαιρετική χρονιά που είχε κατακτώντας δυο χρυσά κι ένα ασημένιο μετάλλιο στις διεθνείς διοργανώσεις που πήρε μέρος.