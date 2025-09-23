Προκρίθηκε στα ημιτελικά η «χάλκινη» στο Παρίσι Μηλένα Κοντού (vid)

Την πρόκριση στα ημιτελικά του σκιφ ελαφρών βαρών, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κωπηλασίας που διεξάγεται στη Σανγκάη εξασφάλισε η Μηλένα Κοντού.

Η Ελληνίδα κωπηλάτρια πέρασε δεύτερη τη γραμμή του φίνις, στη 2η προκριματική σειρά του αγωνίσματος, με χρόνο 7:51.87, πίσω από τη Ρωσίδα Μαρία Ζόβνερ που αγωνίζεται με τη σημαία των ουδέτερων αθλητών (7:44.31).

Η «χάλκινη» Ολυμπιονίκης στο Παρίσι, μαζί με τη Ζωή Φίτσιου, στο διπλό σκιφ, έκανε το καλύτερο δώρο στον εαυτό της ανήμερα των 20ων γενεθλίων της και πλέον μετρά αντίστροφα για τη συμμετοχή της στη 2η ημιτελική σειρά την ερχόμενη Πέμπτη (25/9), στις 5:37 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας, όταν θα διεκδικήσει την είσοδό της στα έξι καλύτερα πληρώματα του κόσμου, με τον τελικό να είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο (27/9), στις 9:33 π.μ. ώρα Ελλάδας.

«Μακάρι να πάνε όλα καλά, να νιώθω κι εγώ καλά το σώμα μου και να καταφέρω να φέρω ένα μετάλλιο για την Ελλάδα» δήλωσε στην κάμερα της ΕΡΤ, η Μηλένα Κοντού, μετά το τέλος της πρώτης κούρσας της στο φετινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Χθες, Δευτέρα (22/9), την πρόκριση για τα προημιτελικά του σκιφ εξασφάλισε ο Στέφανος Ντούσκος. Ο Γιαννιώτης σκιφίστας κατέλαβε τη 2η θέση στην 1η προκριματική σειρά με χρόνο 6:45.09, πίσω από τον Ολλανδό Βαν Ντορπ (6:43.03). Οι προημιτελικές σειρές έχουν προγραμματιστεί για την Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου, με ώρα έναρξης τις 5:40 π.μ. ώρα Ελλάδας.

Μία θέση στο βάθρο θα διεκδικήσουν οι Ζωή Φίτσιου και Ευαγγελία Αναστασιάδου στο διπλό σκιφ, καθώς εξασφάλισαν την πρόκριση στον τελικό, χάρη στην 3η θέση που κατέλαβαν στην 1η προκριματική σειρά. Οι Ελληνίδες κωπηλάτριες είχαν μείνει στην 5η θέση, για να τα δώσουν όλα στα τελευταία 200 μέτρα και να προκριθούν ως 3ες με χρόνο 7:00.28, πίσω από τις πρώτες Ελοντί Ραβέρα Σκαραμοτσίνο και Σέμα Λουνάτι από τη Γαλλία (6:56.82) και τις Ελβετίδες Σαλόμ Ούλριχ και Φαμπιένε Σβάιτσερ (6:58.63). Ο τελικός είναι προγραμματισμένος για την ερχόμενη Παρασκευή (26/9), στις 9:37 το πρωί.

Για θέσεις κατάταξης θ’ αγωνιστούν οι Αντώνης Παπακωνσταντίνου και Πέτρος Γκαϊδατζής στο διπλό σκιφ. Οι Έλληνες σκιφίστες τερμάτισαν στην 5η θέση της 3ης προκριματικής σειράς, με χρόνο 6:24.43 και έμειναν εκτός ημιτελικών. Η κούρσα του Τελικού Γ, για τις θέσεις 13-18 έχει προγραμματιστεί στις 6:54 π.μ. ώρα Ελλάδας την Τετάρτη (24/9).

Πηγή: AΠΕ-ΜΠΕ