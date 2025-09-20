Το πρόγραμμα της ελληνικής αποστολής στο Παγκόσμιο της Σαγκάης - Στην ΕΡΤ2 οι αγώνες

Ξεκινά την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου στη Σανγκάη το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας Ανδρών – Γυναικών, με την ελληνική αποστολή να ρίχνεται στη μάχη από τα ξημερώματα της Δευτέρας (22/9).

Τέσσερα ελληνικά πληρώματα θα εκπροσωπήσουν τη χώρα, σε μονό και διπλό σκιφ, έχοντας στόχο τις προκρίσεις σε ημιτελικούς και τελικούς. Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν ζωντανά από την ΕΡΤ2.

Συγκεκριμένα, η Ζωή Φίτσιου και η Ευαγγελία Αναστασιάδου συμμετέχουν στο διπλό σκιφ γυναικών και έχουν μόνο μία ευκαιρία για να περάσουν στον τελικό, αφού δεν υπάρχουν επαναληπτικοί. Πρέπει να τερματίσουν στις δύο πρώτες θέσεις της σειράς ή να πετύχουν έναν από τους δύο καλύτερους επιλαχόντες χρόνους, διαφορετικά θα αγωνιστούν στον τελικό Β.

Στο διπλό σκιφ ανδρών, οι Αντώνης Παπακωνσταντίνου και Πέτρος Γκαϊδατζής κυνηγούν πρόκριση στα ημιτελικά, όπου περνούν οι δύο πρώτοι από κάθε σειρά και οι τέσσερις ταχύτεροι χρόνοι συνολικά.

Ο Στέφανος Ντούσκος, χρυσός Ολυμπιονίκης του Τόκιο, ξεκινά από την πρώτη σειρά του μονού σκιφ ανδρών και χρειάζεται μία από τις δύο πρώτες θέσεις ή έναν από τους τέσσερις ταχύτερους χρόνους για να προκριθεί στα προημιτελικά.

Η Μηλένα Κοντού θα αγωνιστεί την Τρίτη (23/9) στον προκριματικό του σκιφ ελαφρών βαρών γυναικών και στοχεύει να προκριθεί στα ημιτελικά, τερματίζοντας στις δύο πρώτες θέσεις ή επιτυγχάνοντας έναν από τους έξι καλύτερους επιλαχόντες χρόνους.

Το πρόγραμμα των Ελλήνων στη Σανγκάη

Δευτέρα 22/9

05:37 Ευαγγελία Αναστασιάδου-Ζωή Φίτσιου (Διπλό σκιφ γυναικών Προκριματικός)

06:01 Αντώνης Παπακωνσταντίνου-Πέτρος Γκαϊδατζής (διπλό σκιφ ανδρών Προκριματικός)

09:31 Στέφανος Ντούσκος (σκιφ ανδρών Προκριματικός)

Τρίτη (23/9)