Στη Σαγκάη η Εθνική Ομάδα για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

Τα ξημερώματα του Σαββάτου αναχώρησε η ελληνική αποστολή με προορισμό τη Σαγκάη, όπου θα διεξαχθεί το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών – Γυναικών κωπηλασίας από τις 21 έως τις 29 Σεπτεμβρίου.

Η ομάδα αποτελείται από: τον χρυσό Ολυμπιονίκη Στέφανο Ντούσκο (σκιφ), τους χάλκινους Ολυμπιονίκες Πέτρο Γκαϊδατζή και Αντώνη Παπακωνσταντίνου (διπλό σκιφ), τη Ζωή Φίτσιου (διπλό σκιφ), τη Μηλένα Κοντού (σκιφ ελαφρών βαρών) και την έκτη Ολυμπιονίκη Ευαγγελία Αναστασιάδου (διπλό σκιφ).

Την αποστολή συνοδεύουν ο τεχνικός σύμβουλος Τζιάνι Ποστιλιόνε οι ομοσπονδιακοί προπονητες Δημήτρης Πέτρου, Θανάσης Τσιαλιός ο γιατρός Γιάννης Χριστογιάννης ο φυσικοθεραπευτής Παναγιώτης Παριωτάκης ενώ αρχηγός αποστολής είναι ο πρόεδρος της Κωπηλατικής Ομοσπονδίας Βασίλης Πολύμερος.

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ.