Δύο χρυσά, ένα ασημένιο και ένα χάλκινο η συγκομιδή της Ελλάδα στο Ρατσίτσε (vids)

Εντυπωσιακή ήταν η συγκομιδή της ελληνικής αποστολής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κωπηλασίας Κ23 στο Ρατσίτσε της Τσεχίας, με τέσσερα μετάλλια (δύο χρυσά, ένα ασημένιο, ένα χάλκινο).

Το πρώτο χρυσό κατέκτησαν οι Πασχαλίνα Μουρατίδου και Γαβριέλα Λιόλιου στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών, τερματίζοντας πρώτες σε χρόνο 7:39.31. Ακολούθησε το δεύτερο χρυσό από τη Μιλένα Κοντού, η οποία ήταν εντυπωσιακή στον τελικό του σκιφ ελαφρών βαρών και πέρασε πρώτη τη γραμμή του φίνις.

Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησαν οι Κωνσταντίνος Γιαννούλης και Ιάσονας Μουσελίμης στο διπλό σκιφ, με εξαιρετική επίδοση 6:47.06.

Ο Άγγελος Αθανασιάδης Καούδης χάρισε στην Ελλάδα το τέταρτο μετάλλιο, τερματίζοντας τρίτος στον τελικό του σκιφ ελαφρών βαρών με 7:10.66 και κατακτώντας το χάλκινο.

Μια ανάσα από το βάθρο έμειναν οι Νεφέλη Ντάρα και Ελένη Διαβάτη, που τερμάτισαν τέταρτες στον τελικό του διπλού σκιφ με 7:14.46.

Οι Αλέξανδρος Χατζηαυγουστίδης και Ανδρέας Μπούρκας ήταν πρώτοι στον τελικό Β της δικώπου με 6:40.31 και κατέλαβαν την 7η θέση στη γενική κατάταξη. Ο Γιάννης Καμαλεδάκης τερμάτισε δεύτερος στον τελικό Β του σκιφ με χρόνο 7:34.96 και βρέθηκε στην 8η θέση, ενώ η Φρειδερίκη Αμαλία Ντάνη ολοκλήρωσε στην 5η θέση τον τελικό του σκιφ με 8:05.68.