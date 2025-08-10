Τέσσερα μετάλλια για την Ελλάδα στο Παγκόσμιο Εφήβων-Νεανίδων στη Λιθουανία

Εντυπωσιακή συγκομιδή μεταλλίων για την Ελλάδα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας Εφήβων-Νεανίδων, που φιλοξενήθηκε στην Τρακάι της Λιθουανίας, με τους νεαρούς πρωταθλητές να επιστρέφουν με δύο χρυσά, ένα αργυρό και ένα χάλκινο.

Στο διπλό σκιφ των Νεανίδων, η Πασχαλίνα Μουρατίδου και η Ελένη Διαβάτη κυριάρχησαν από την αρχή μέχρι το τέλος, αφήνοντας σε μεγάλη απόσταση τις αντιπάλους τους από τη Μεγάλη Βρετανία και τη Γερμανία, για να ανέβουν πανάξια στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου.

Το δεύτερο χρυσό ήρθε από τη Βάλια Λυκομήτρου στο σκιφ, η οποία με εντυπωσιακό φίνις μετά τα 1.300 μέτρα προσπέρασε την Ισπανίδα αντίπαλό της και κατέκτησε τον τίτλο. Πρόκειται για το τρίτο φετινό της χρυσό μετάλλιο, μετά τις κορυφές που κατέκτησε στο Ευρωπαϊκό Εφήβων και το Παγκόσμιο Κ23.

Στους Εφήβους, ο Κωνσταντίνος Γιαννούλης και ο Ιάσονας Μουσελίμης ανέβηκαν στο δεύτερο σκαλί του βάθρου στο διπλό σκιφ, χάνοντας μόνο από την Ιρλανδία, ενώ στη δίκωπο άνευ, οι Ανδρέας Μπούρκας και Αλέξανδρος Χατζηαυγουστίδης κατέκτησαν το χάλκινο.

Στον τελικό του τετραπλού σκιφ Νεανίδων, οι Νεφέλη Ντάρα, Ελένη Παπαρρίζου, Παναγιώτα Καλαϊτζή και Φρειδερίκη Αμαλία Ντάνη κατέλαβαν την έκτη θέση.