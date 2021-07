#Swimming

It's showtime in the 100m Backstroke heats!

Heat 4▶️ new Olympic Record 🇨🇦Kylie Masse 58.17

Heat 5▶️ new OR 🇺🇸Regan Smith 57.96

Heat 6▶️ new OR 🇦🇺Kaylee McKeown 57.88 pic.twitter.com/2rrfkJPs7W