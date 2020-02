Γεννημένος στις 19 Φλεβάρη 1980 στο Λίβερπουλ (είναι οπαδός των «κόκκινων» ενώ έχει και τατουάζ «you will never swim alone») ο Σπύρος Γιαννιώτης συνέδεσε το όνομά του με την κολύμβηση στην Ελλάδα. Ξεκίνημα από την Κέρκυρα και ο κατάξανθος Γιαννιώτης δίνει με το «καλημέρα» τα διαπιστευτήριά του. «Το νερό είναι όλη μου η ζωή. Από μικρό παιδί ήμουν μόνιμα μες στη θάλασσα. Όταν με έχαναν, ήξεραν πού θα με βρουν. Δεν μπορούσα βέβαια να το κωδικοποιήσω όπως τώρα. Πλέον το νερό με εκφράζει κιόλας. Το κολύμπι είναι κάτι ξένο προς τη φύση του ανθρώπου. Αλλά για εμένα είναι τόσο οικείο. Το νερό φεύγει από πάνω μου όπως φεύγει η ένταση. Και όταν είμαι απ’έξω θέλω να βουτήξω, έστω με τα ρούχα» δήλωσε στην εφημερίδα Documento για την σχέση του με τη θάλασσα.

Σπύρος Γιαννιώτης: You will never swim alone