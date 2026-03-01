Μέλη της Εθνικής Ουγγαρίας εγκλωβίστηκαν στο Ομάν

Ο πόλεμος που ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου (28/2) στο Ιράν, είχε επιπτώσεις και σε κομμάτι της ουγγρικής ομάδας κολύμβησης, η οποία δεν κατάφερε να επιστρέψει από το Ομάν κι εγκλωβίστηκε στο αεροδρόμιο.

Όπως δήλωσε στη Nemzeti Sport ο Σάντορ Βλαντάρ, πρόεδρος της Ομοσπονδίας κολύμβησης της ευρωπαϊκής χώρας: «Είχαμε μια φανταστική προετοιμασία δύο εβδομάδων και ένα μέρος της ομάδας θα επέστρεφε στην πατρίδα.

Βρισκόμαστε στο αεροδρόμιο του Ομάν και η πτήση μας ήταν προγραμματισμένη να αναχωρήσει στις 13:10. Έφτασε με μικρή καθυστέρηση, αλλά στις 13:30 ανακοινώθηκε ότι το Ομάν έκλεισε τον εναέριο χώρο του και όλες οι αναχωρήσεις ακυρώθηκαν.

Το πλήθος είναι τεράστιο, υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι στο αεροδρόμιο, δεν μπορούμε ούτε να μπούμε ούτε να βγούμε, είμαστε κάπως μπερδεμένοι. Τα γραφεία πληροφοριών είναι κλειστά.

Ο πρέσβης (Μπάρναμπας Φόντορ) προσπαθεί επίσης να βοηθήσει, αλλά προς το παρόν πρέπει να περιμένουμε την αεροπορική εταιρεία να μας ενημερώσει για τα επόμενα βήματα, ενώ και το ταξιδιωτικό πρακτορείο στην πατρίδα μας εργάζεται για το πώς θα μας απομακρύνει από το Ομάν».