Δύο πανελλήνια ρεκόρ δικά του και όριο για το ευρωπαϊκό ο Ντούμας

Ο Ευάγγελος Εφραίμ Ντούμας έκλεισε με εμφατικό τρόπο την παρουσία του στο Dubai Open Swimming Championships, πραγματοποιώντας επίδοση υψηλού επιπέδου στα 200 μέτρα πρόσθιο.

Ο Έλληνας κολυμβητής τερμάτισε σε 2:10.76, χρόνος που συνιστά νέο πανελλήνιο ρεκόρ στις κατηγορίες Εφήβων και Νέων Ανδρών, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή αγωνιστική του άνοδο. Παράλληλα, η κούρσα αυτή του χάρισε και το όριο πρόκρισης για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών, επίτευγμα που έχει ήδη εξασφαλίσει και στα 50 και 100 μέτρα πρόσθιο.

Ο Ντούμας ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου, αφήνοντας δεύτερο τον Ολλανδό ολυμπιονίκη Άρνο Κάμινγκα, ο οποίος σημείωσε 2:10.95. Πρόκειται για έναν από τους κορυφαίους εκπροσώπους του πρόσθιου παγκοσμίως, με πλούσια συλλογή μεταλλίων σε Ολυμπιακούς Αγώνες, παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Η εμφάνιση του Έλληνα πρωταθλητή αποτελεί ακόμη μία ένδειξη της δυναμικής που αναπτύσσει ενόψει των μεγάλων διεθνών διοργανώσεων.