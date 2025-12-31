Στην κορυφή της παγκόσμιας κολύμβησης για το 2025 Μαρσάν και Μάκιντος

Η World Aquatics ανέδειξε τους Λεόν Μαρσάν και Σάμερ Μάκιντος ως τους κορυφαίους κολυμβητές για το 2025.

Η 18χρονη Καναδή κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη φορά τον τίτλο της Female Swimmer of the Year, συνεχίζοντας μια εντυπωσιακή πορεία.

Στους Καναδικούς Προκριματικούς Αγώνες, η Μάκιντος πέτυχε κάτι ιστορικό, καταρρίπτοντας τρία παγκόσμια ρεκόρ στην ίδια διοργάνωση: στα 400μ ελεύθερο με 3:54.18, στα 400μ μικτή ατομική με 4:23.65 και στα 200μ μικτή ατομική με 2:05.70.

Με αυτόν τον τρόπο έγινε η πρώτη γυναίκα μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ το 2000 που σημειώνει τρία παγκόσμια ρεκόρ σε μία διοργάνωση και ήταν η πρώτη αθλήτρια μετά τον Μάικλ Φελπς στο Πεκίνο το 2008 που πετυχαίνει κάτι ανάλογο.

Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης τον Ιούλιο, η Καναδή κολυμβήτρια έβαλε στη συλλογή της τέσσερα χρυσά μετάλλια (400μ ελεύθερο, 200μ πεταλούδα, 200μ και 400μ μικτή) και ένα χάλκινο στα 800μ ελεύθερο.

Αντίστοιχα, ο Λεόν Μαρσάν βγήκε για δεύτερη διαδοχική χρονιά Male Swimmer of the Year από τη World Aquatics.

Ο Γάλλος ξεχώρισε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα υγρού στίβου της Σιγκαπούρης, όπου σημείωσε παγκόσμιο ρεκόρ στα 200μ μικτή ατομική με χρόνο 1:52.69, κατακτώντας παράλληλα το χρυσό μετάλλιο τόσο στα 200μ όσο και στα 400μ μικτή.