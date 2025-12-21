Πανελλήνιο ρεκόρ και όριο για το Ευρωπαϊκό η Παυλοπούλου στα 200μ. μικτή

Με κορυφαία στιγμή το πανελλήνιο ρεκόρ της Νικόλ Παυλοπούλου ολοκληρώθηκε σήμερα (21/12) στην Αλεξανδρούπολη το Χειμερινό Κύπελλο κολύμβησης.

Η κολυμβήτρια του Παλαιού Φαλήρου εντυπωσίασε στα 200μ. μικτή ατομική, τερματίζοντας σε 2:13.29 και βελτιώνοντας το προηγούμενο ρεκόρ της (2:13.85), που είχε σημειώσει τον Ιούλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης. Παράλληλα, εξασφάλισε και το όριο πρόκρισης για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού.

Στους υπόλοιπους τελικούς της τρίτης και τελευταίας ημέρας ο Ανδρέας Βαζαίος, στην επιστροφή του σε εγχώρια διοργάνωση μετά από περίπου ενάμιση χρόνο, κατέκτησε την πρώτη θέση στα 100μ. ελεύθερο με 49.66, με τον Φίλιππο Ανδριαδάκη να ακολουθεί πολύ κοντά με 49.76. Στα 200μ. πεταλούδα γυναικών, η Γεωργία Δαμασιώτη επικράτησε με χρόνο 2:11.79.

Στα 50μ. ύπτιο, νικήτρια αναδείχθηκε η Νόρα Δράκου με 28.76, ενώ στα 100μ. ελεύθερο γυναικών η Άννα Ντουντουνάκη τερμάτισε πρώτη σε 56.10, μπροστά από τη νεαρή Νεφέλη Μπιλανάκου (56.51). Εκπλήξεις σημειώθηκαν στα 50μ. πρόσθιο, όπου στους άνδρες ο Σπύρος Γκικόπουλος επικράτησε με 27.93 έναντι 27.99 του Βαγγέλη Ντούμα, ενώ στις γυναίκες η Κωνσταντίνα Ανδριάνα Γκόβαρη πήρε τη νίκη με 32.06, αφήνοντας δεύτερη τη Μαρίλεια Δρασίδου (32.12).

Στα 50μ. ύπτιο ανδρών, απουσία του Απόστολου Χρήστου, ο Φίλιππος Ανδριαδάκης ήταν ο ταχύτερος με 25.53, με τον Νίκο Παπαθεοδώρου να ακολουθεί σε 25.67, χάνοντας για μόλις ένα εκατοστό το όριο για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα εφήβων/νεανίδων. Τέλος, νίκες σημειώθηκαν από τον Δανιήλ Γιουρτζίδη στα 200μ. μικτή ατομική (2:00.85), τον Δημήτρη Μάρκο στα 800μ. ελεύθερο (8:07.96), τον 16χρονο Γιώργο Κάλανδρο στα 200μ. πεταλούδα (2:02.47) και τη Γεωργία Μακρή στα 800μ. ελεύθερο γυναικών με 8:50.97.