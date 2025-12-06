Δεύτερος τελικός (1500μ) για την Άρτεμις Βασιλάκη

Ασταμάτητη…μαραθωνοδρόμος στο ελεύθερο, και «Στον τελικό θα τα δώσω όλα να ‘κατέβω’ τα 16 δευτερόλεπτα», είπε στην κάμερα της ΕΡΤ.
Η Βασιλάκη που έγινε η πρώτη Ελληνίδα που εξασφαλίζει την συμμετοχή της σε δύο τελικούς σε αυτό το πρωτάθλημα, ήταν 3η στην 3η προκριματική σειρά με χρόνο 16:04.47.
Συνολικά πέρασε στον τελικό με την 5η καλύτερη επίδοση. Το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ είναι 16:01.96 από το 2024 και θα προσπαθήσει να το βελτιώσει στον τελικό, στην αυλαία της διοργάνωσης.
Καλύτερη όλων η Σιμόνα Κουανταρέλα (Ιταλία) που νίκησε στη σειρά της Βασιλάκη με 15:48.82.
ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 6/12- ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ, ΕΡΤ SPORTS
20:28 – 800μ ελεύθερο (ΤΕΛΙΚΟΣ) – Δημήτρης Μάρκος
20:41- 200μ πεταλούδα (ημιτελικός) -Γεωργία Δαμασιώτη
20:51- 200μ πεταλούδα (ημιτελικός) -Απόστολος Σίσκος