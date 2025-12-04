Απίθανο ρεκόρ και ιστορική πρόκριση για τη Βασιλάκη στον τελικό των 800μ. ελεύθερο (vid)

Με μία τρομερή εμφάνιση και ένα εντυπωσιακό πανελλήνιο ρεκόρ στα 800μ. ελεύθερο, η Αρτεμις Βασιλάκη εξασφάλισε την παρθενική συμμετοχή της καριέρας της σε τελικό μεγάλης διοργάνωσης (σε επίπεδο ανδρών/γυναικών).

Στον προκριματικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος σε 25άρα πισίνα, που διεξάγεται στο Λούμπλιν της Πολωνίας, η 19χρονη κολυμβήτρια από το Ηράκλειο τερμάτισε δεύτερη στη σειρά της και τρίτη στο σύνολο του αγωνίσματος με το εκπληκτικό 8:20.02, διαλύοντας το πανελλήνιο ρεκόρ γυναικών και νέων Κ23 (8:27.23) που είχε κάνει η ίδια στις 11 Δεκεμβρίου 2024, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Βουδαπέστης.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, με εξαίρεση τα δύο μεγάλα ονόματα και φαβορί του αγωνίσματος, τη Γερμανίδα Ιζαμπέλ Γκόζε (8:13.70) και την Ιταλίδα Σιμόνα Κουανταρέλα (8:14.99), καμία άλλη αθλήτρια δεν ήταν ταχύτερη από τη Βασιλάκη. Ο τελικός είναι προγραμματισμένος για αύριο Παρασκευή (5/12, 20:26 ώρα Ελλάδας).