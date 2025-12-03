Νέο πανελλήνιο ρεκόρ από την Παυλοπούλου στα 100μ μικτή - Σε έναν ακόμα τελικό ο Βαζαίος

Σε διάστημα λίγων ωρών, η Νικόλ Παυλοπούλου πέτυχε δύο νέα πανελλήνια ρεκόρ στα 200μ μικτή, στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 25άρας πισίνας που διεξάγεται στο Λούμπλιν της Πολωνίας.

Στον πρωινό προκριματικό κατέρριψε το προηγούμενο ρεκόρ της, κατεβαίνοντας από το 1:01.12 στο 1:00.01. Στην πρώτη ημιτελική σειρά επανήλθε ακόμη πιο δυνατή, σταματώντας το χρονόμετρο στο 1:00.00, επίδοση που της έδωσε την 15η θέση συνολικά.

Στα 100μ μικτή ατομική, ο Ανδρέας Βαζαίος πέτυχε τον στόχο του, προκρινόμενος για τον τελικό ως όγδοος. Στην ημιτελική σειρά όπου συμμετείχε τερμάτισε 4ος με χρόνο 52.31, ενώ στον προκριματικό είχε κάνει την καλύτερη επίδοση από όλους με 52.09, αφήνοντας εκτός τελικού τον Φινλανδό Ρόνι Μπράνκαρ, που σημείωσε 52.33.

Ο Ελβετός Νόε Πόντι, λίγη ώρα μετά το χρυσό του στα 50μ πεταλούδα, ήταν ο πιο γρήγορος των ημιτελικών με 51.24. Ακολούθησαν ο Γάλλος Μαξίμ Γκρουσέ με 51.37 και ο Αυστριακός Λούκα Μλαντένοβιτς με 51.57.