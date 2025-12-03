Έκτος στην Ευρώπη ο Σίσκος με πανελλήνιο ρεκόρ στα 200μ ύπτιο

Ο Απόστολος Σίσκος πραγματοποίησε συγκλονιστική προσπάθεια στον τελικό των 200μ. ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 25άρας πισίνας που διεξάγεται στο Λούμπλιν, εξασφαλίζοντας την 6η θέση αλλά και ένα εντυπωσιακό πανελλήνιο ρεκόρ.

Ο 20χρονος κολυμβητής από τις Σέρρες σταμάτησε το χρονόμετρο στο 1:50.26, βελτιώνοντας το προηγούμενο ρεκόρ του Απόστολου Χρήστου (1:50.75) το οποίο κρατούσε από τις 3 Δεκεμβρίου 2021. Μάλιστα, χθες είχε ήδη σημειώσει νέο πανελλήνιο ρεκόρ Νέων Κ23, το οποίο κατάφερε να «σπάσει» ξανά στον σημερινό τελικό.

Ο Σίσκος αγωνίστηκε στη 7η διαδρομή, ξεκινώντας δυνατά και περνώντας τα 50 μέτρα στη 2η θέση. Στο 100άρι ήταν 5ος με εξαιρετικό 53.83, ενώ στα 150 μέτρα βρισκόταν 6ος.

Την κορυφή του βάθρου κατέκτησε ο 18χρονος Ιρλανδός Τζον Σορτ, ο οποίος πέτυχε παγκόσμιο ρεκόρ εφήβων και ρεκόρ αγώνων με εντυπωσιακό 1:47.89. Δεύτερος τερμάτισε ο Γάλλος Μεουέν Τομάκ με χρόνο 1:48.62, ενώ το χάλκινο μετάλλιο πήρε ο Τσέχος Γιαν Τσέικα με 1:49.43.