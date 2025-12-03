Ευρωπαϊκό 25άρας (1η ημέρα): Ρεκόρ Ευρώπης η Γκόζε στα 400μ. ελεύθερο

Με ένα ρεκόρ Ευρώπης συνδυάστηκε ο πρώτος χρονικά τελικός του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κολύμβησης σε 25άρα πισίνα, στο Λούμπλιν της Πολωνίας.

Η Γερμανίδα Ιζαμπέλ Γκόζε κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 400μ. ελεύθερο με 3:54.33, καταρρίπτοντας μετά από 12 χρόνια το 3:54.52 που κρατούσε από το 2013 η Ισπανίδα Μιρέια Μπελμόντε. Η Γκόζε άφησε σχεδόν 2,5 δευτερόλεπτα πίσω της την Ιταλίδα Σιμόνα Κουανταρέλα, η οποία ήταν η πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2023 αλλά αυτή τη φορά αρκέστηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου, μόλις ένα εκατοστό του δευτερολέπτου μπροστά από τη Βρετανή Φρέγια Κόλμπερτ.

Εκπληξη σημειώθηκε στο αντίστοιχο αγώνισμα των ανδρών, όπου ο Βρετανός Τζακ ΜακΜίλαν πρώτευσε με 3:36.33, αφήνοντας δεύτερο τον Γερμανό Ολυμπιονίκη και πρωταθλητή κόσμου (στην 50άρα πισίνα) Λούκας Μέρτενς και τον Ιρλανδό κάτοχο του τίτλου Ντάνιελ Γουίφεν. Τέταρτος τερμάτισε ο νεαρός Γερμανός Γιοχάνες Λίμπμαν, ο οποίος πέτυχε παγκόσμιο ρεκόρ εφήβων με 3:37.39. Στις "σκυταλοδρομίες" 4Χ50μ. ελεύθερο, η Ολλανδία ήταν κυρίαρχη στις γυναίκες, μπροστά από Ιταλία και Πολωνία, ενώ στους άνδρες το χρυσό κατέληξε σε ιταλικά χέρια, με δεύτερους τους οικοδεσπότες Πολωνούς και τρίτους τους Κροάτες.

Η πρώτη τριάδα των τελικών της 1ης ημέρας:

ΑΝΔΡΕΣ

400μ. ελεύθερο

1. Τζακ ΜακΜίλαν (Μ. Βρετανία) 3:36.33

2. Λούκας Μέρτενς (Γερμανία) 3:36.51

3. Ντάνιελ Γουίφεν (Ιρλανδία) 3:37.02



4Χ50μ. ελεύθερο

1. Ιταλία 1:22.90

(Ντεπλάνο, Τζατσέρι, Γκουάτι, Τσέκον)

2. Πολωνία 1:23.63

(Λούντβιτσακ, Μάσιουκ, Σιεράτζκι, Χόβανιετς)

3. Κροατία 1:23.79

(Χρίμπαρ, Μίλιενιτς, Πουχάλοβιτς, Τσβέτκο)

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

400μ. ελεύθερο

1. Ιζαμπέλ Γκόζε (Γερμανία) 3:54.33 (Ρεκόρ Ευρώπης)

2. Σιμόνα Κουανταρέλα (Ιταλία) 3:56.70

3. Φρέγια Κόλμπερτ (Μ. Βρετανία) 3:56.71

4Χ50μ. ελεύθερο

1. Ολλανδία 1:33.85

(Φαν Βάικ, Στεενμπέργκεν, Γκίλε, Φαν Ρουν)

2. Ιταλία 1:34.30

(Ντι Πιέτρο, Κέρτις, Αμπλερ, Κοκοντσέλι)

3. Πολωνία 1:35.75

(Βάσικ, Φιέντκεβιτς, Μάικ, Λεσνιέφσκα)