Σίσκος: «Θα δώσω τον καλύτερο μου εαυτό όπως άλλωστε κάνω πάντα»

Για τον Απόστολο Σίσκο, πρωταθλητή Ευρώπης στα 200μ ύπτιο (1:55.84) στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νέων Ανδρών-Νέων Γυναικών Κ23 στο Σαμορίν της Σλοβακίας το 2025 (στην ίδια διοργάνωση κατέκτησε και το χάλκινο μετάλλιο στα 200μ πεταλούδα), η συμμετοχή στο Λούμπλιν της Πολωνίας από τις 2 έως τις 7 Δεκεμβρίου, συνιστά την πρώτη του παρουσία σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης σε πισίνα 25μ.

Θα «πέσει» στα 200μ ύπτιο και στα 200μ πεταλούδα και όπως δηλώνει στην ιστοσελίδα της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας «Είναι ο πρώτος αγώνας της νέας αγωνιστικής χρονιάς και αποτελεί για μένα ένα τεστ να δω την κατάσταση που βρίσκομαι. Ανυπομονώ να αγωνιστώ, θα δώσω τον καλύτερο μου εαυτό όπως άλλωστε κάνω πάντα. Θέλω να υλοποιήσω ό,τι έχω δουλέψει και να βγάλω πολύ καλές κούρσες».

Η Ελλάδα το 2021 στο Καζάν και το 2023 στο Οτοπένι κατέκτησε από πέντε μετάλλια, ο Απόστολος πιστεύει πως «Και τώρα θα πάμε πολύ καλά, είναι πολύ δυνατή και η φετινή μας ομάδα». Το 2025 ήταν μια εξαιρετική χρονιά για τον ίδιο: «Από τις πιο ιδιαίτερες σίγουρα, έβαλα τις βάσεις νομίζω για να πετύχω τον μεγάλο μου στόχο που είναι οι ολυμπιακοί αγώνες το 2028 στο Λος Άντζελες. Οι αγώνες που θα συμμετάσχω μέχρι τότε θα είναι σταθμοί για τον κορυφαίο στόχο». Να θυμηθούμε ότι -πέρα από το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νέων Ανδρών- τερμάτισε στην 5η θέση στα 200μ ύπτιο με χρόνο 1:55.13 στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ανδρών-γυναικών στη Σιγκαπούρη, όπου ήταν φιναλίστ για δεύτερο συνεχές παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ενώ, με επίδοση 1:54.66 είχε για μεγάλο διάστημα μέσα στη χρονιά την κορυφαία επίδοση στον κόσμο.

Μέχρι το 2028 πάντως, θα έχει διανύσει και την μεγαλύτερη απόσταση για να πάρει και το πτυχίο του από το τμήμα Φυσιοθεραπείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης όπου σπουδάζει καθώς, παράλληλα με το αγωνιστικό κομμάτι που τα καταφέρνει περίφημα, σχεδιάζει και το μέλλον του. Προνοητικός και άκρως αποτελεσματικός…