Δαμασιώτη: «Μου αρέσουν τα δύσκολα, θέλω δυο τελικούς στο ευρωπαϊκό»

Κάθε φορά, κάθε χρονιά και ο πήχης ανεβαίνει όλο και πιο ψηλά για (από) την Γεωργία Δαμασιώτη. Το γαϊτανάκι άρχισε να ξετυλίγεται από τα 12 της χρόνια που ξεκίνησε να κάνει πρωταθλητισμό (θυμάται σαν χθες το πρώτο πανελλήνιο ρεκόρ που σημείωσε στην 25άρα πισίνα στο Καρπενήσι στα 50μ πεταλούδα) και σκαλί-σκαλί, έφτασε μέχρι το βάθρο του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος και τις συμμετοχές στο παγκόσμιο πρωτάθλημα και τους Ολυμπιακούς Αγώνες (το 2024).

Σε πρωτάθλημα Ευρώπης 25άρας πάντως πρώτη φορά θα λάβει μέρος και όπως επισημαίνει στην ιστοσελίδα της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας «Ο στόχος μου είναι να προκριθώ στους τελικούς και στα 100 και στα 200μ πεταλούδα. Νοιώθω πως είμαι πιο έτοιμη στα 200μ αλλά ο στόχος είναι δύο στα δύο».

Είναι ικανοποιημένη από τη χρονιά που πέρασε («πάρα πολύ καλή χρονιά, με φοβερούς χρόνους, πέτυχα όλους τους στόχους μου») αλλά και από την προετοιμασία της («καλά πήγε, συμμετείχα και σε αγώνες στο Μπρνο που με βοήθησαν»), αλλά είπαμε: ο πήχης όλο και ανεβαίνει: «Δεν θέλω να μένω στάσιμη. Πρέπει να βελτιωθώ και άλλο. Δεν με απασχολεί να σημειώσω πανελλήνια ρεκόρ, δεν έχω την μανία των ρεκόρ. Πάντα κυνηγούσα τις δικές μου επιδόσεις, τα ατομικά μου ρεκόρ είναι που με ενδιαφέρουν πάνω από όλα».

Τα ατομικά ρεκόρ την ενδιαφέρουν, τα δύσκολα την ιντριγκάρουν: «Η πεταλούδα είναι το δυσκολότερο στυλ. Άλλο άθλημα ουσιαστικά…Ειδικά τα 200μ είναι πολύ πιο δύσκολα, δέκα φορές πιο δύσκολα από κάθε άλλο αγώνισμα της πισίνας. Μου αρέσουν όμως τα δύσκολα. Έτσι έμαθα από μικρή». Όταν ξεκίνησε όπως όλα τα παιδάκια δοκίμασε όλα τα στυλ, «κόλλησε» όμως στην πεταλούδα. Και με πολύ σκληρή δουλειά, τον πατέρα της (Γιώργο) καθοδηγητή, έφτασε να γίνει μια από τις καλύτερες αθλήτριες της Ευρώπης, σίγουρα (το λένε τα αποτελέσματα) η καλύτερη κάτω των 23 ετών. Μέσα στο 2025, με ένα μεγάλο πανελλήνιο ρεκόρ στα 200μ πεταλούδα (2:09.21) αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νέων Ανδρών-Νέων Γυναικών Κ23 στο Σαμορίν της Σλοβακίας ενώ ήταν 2η στα 100μ πεταλούδα με 58.06. Το 2024 έκανε το όνειρό της πραγματικότητα και συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, ήταν και 9η στα 200μ στο παγκόσμιο 25άρας με πανελλήνιο ρεκόρ 2.05.90. Το 2023 ήταν παρούσα στο παγκόσμιο στη Φουκουόκα, όπως και το 2024 στην Ντόχα και το 2025 στη Σιγκαπούρη όπου με 2:08.39 «διέλυσε» τους χρόνους της και κατέκτησε τη 10η θέση στον κόσμο. Και είναι μόλις 22 ετών. Και μέσα σε όλα αυτά βρίσκει το χρόνο να διαβάζει και να περνάει τα μαθήματα της στην ΑΣΟΕΕ (4ο έτος) καθώς θέλει να ασχοληθεί με την πληροφορική και το μάρκετινγκ.

Για το 2026 το βλέμμα θα στραφεί στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 50άρας (και μετά στους Μεσογειακούς Αγώνες) με προίκα το ασημένιο μετάλλιο που κατέκτησε το 2024 στο Βελιγράδι στα 100μ πεταλούδα: σκαλί-σκαλί για την κορυφή. Εκατοστό-εκατοστό, για νέα ρεκόρ. Και ο πήχης, όσο και όπου πάει…