Η 13χρονη Γιου Ζίντι έκανε ασιατικό ρεκόρ στα 200 μέτρα μικτής ατομικής

Το προηγούμενο ασιατικό ρεκόρ των 2:07.57 είχε καταγραφεί από τη συμπατριώτισσά της Γιε Σιγουέν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 2012, λίγους μήνες πριν καν γεννηθεί η Γιου Ζίντι.
Η απόδοσή της είναι η ένατη ταχύτερη όλων των εποχών. Την καθιστά επίσης τη δεύτερη πιο γρήγορη κολυμβήτρια στον κόσμο φέτος, πίσω από την Καναδή Σάμερ Μάκιντος, κάτοχο του παγκόσμιου ρεκόρ.
Η Γιου Ζίντι βελτίωσε τον προσωπικό της καλύτερο χρόνο κατά σχεδόν δύο δευτερόλεπτα, χρόνο που σημείωσε τον Ιούλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Σιγκαπούρη.
Προκάλεσε αίσθηση εκεί, καθώς έγινε η νεότερη κολυμβήτρια στην ιστορία που κερδίσε μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Η νεαρή αθλήτρια κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στη σκυταλοδρομία 4x200 μέτρων ελεύθερο.
Τερμάτισε επίσης τέταρτη σε τρία ατομικά αγωνίσματα: τα 400 μέτρα μικτή ατομική, τα 200 μέτρα πεταλούδα και τα 200 μέτρα μικτή ατομική.
Έχοντας εμφανιστεί στην παγκόσμια σκηνή πέρυσι, ήδη συγκρίνεται με την Γιε Σιγουέν, η οποία στα 16 της έγινε η νεότερη Κινέζα κολυμβήτρια που κέρδισε ολυμπιακό μετάλλιο με τους δύο ατομικούς τίτλους της στο Λονδίνο το 2012.
«Είμαι τόσο χαρούμενη, πολύ ενθουσιασμένη. Δεν περίμενα να έχω τόσο καλό αποτέλεσμα», δήλωσε η Γιου Ζίντι στον κινεζικό κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα CCTV μετά τη νίκη της.
Η απόδοσή της προκάλεσε τεράστιο ενθουσιασμό στην Κίνα. Το hashtag που σχετίζεται με τη νίκη της και το νέο ασιατικό ρεκόρ της έχει προβληθεί 11 εκατομμύρια φορές στην πλατφόρμα Weibo.
