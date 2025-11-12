Η 13χρονη Γιου Ζίντι έκανε ασιατικό ρεκόρ στα 200 μέτρα μικτής ατομικής

Η 13χρονη Κινέζα κολυμβήτρια Γιου Ζίντι μάγεψε για άλλη μια φορά καταρρίπτοντας το ασιατικό ρεκόρ στα 200 μέτρα μικτής ατομικής στους εθνικούς Αγώνες της Κίνας-μια πολυαθλητική διοργάνωση που διεξάγεται κάθε τέσσερα χρόνια-, στη Σενζέν, στη νότια Κίνα, σημειώνοντας χρόνο 2:07.41.



Το προηγούμενο ασιατικό ρεκόρ των 2:07.57 είχε καταγραφεί από τη συμπατριώτισσά της Γιε Σιγουέν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 2012, λίγους μήνες πριν καν γεννηθεί η Γιου Ζίντι.

Η απόδοσή της είναι η ένατη ταχύτερη όλων των εποχών. Την καθιστά επίσης τη δεύτερη πιο γρήγορη κολυμβήτρια στον κόσμο φέτος, πίσω από την Καναδή Σάμερ Μάκιντος, κάτοχο του παγκόσμιου ρεκόρ.

Η Γιου Ζίντι βελτίωσε τον προσωπικό της καλύτερο χρόνο κατά σχεδόν δύο δευτερόλεπτα, χρόνο που σημείωσε τον Ιούλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Σιγκαπούρη.

Προκάλεσε αίσθηση εκεί, καθώς έγινε η νεότερη κολυμβήτρια στην ιστορία που κερδίσε μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Η νεαρή αθλήτρια κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στη σκυταλοδρομία 4x200 μέτρων ελεύθερο.

Τερμάτισε επίσης τέταρτη σε τρία ατομικά αγωνίσματα: τα 400 μέτρα μικτή ατομική, τα 200 μέτρα πεταλούδα και τα 200 μέτρα μικτή ατομική.

Έχοντας εμφανιστεί στην παγκόσμια σκηνή πέρυσι, ήδη συγκρίνεται με την Γιε Σιγουέν, η οποία στα 16 της έγινε η νεότερη Κινέζα κολυμβήτρια που κέρδισε ολυμπιακό μετάλλιο με τους δύο ατομικούς τίτλους της στο Λονδίνο το 2012.

«Είμαι τόσο χαρούμενη, πολύ ενθουσιασμένη. Δεν περίμενα να έχω τόσο καλό αποτέλεσμα», δήλωσε η Γιου Ζίντι στον κινεζικό κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα CCTV μετά τη νίκη της.

Η απόδοσή της προκάλεσε τεράστιο ενθουσιασμό στην Κίνα. Το hashtag που σχετίζεται με τη νίκη της και το νέο ασιατικό ρεκόρ της έχει προβληθεί 11 εκατομμύρια φορές στην πλατφόρμα Weibo.

