Πανελλήνιο ρεκόρ 25 ετών κατέρριψε ο Ρούτουλας στα 400μ μικτή ατομική

Εντυπωσιακές ελληνικές επιδόσεις σημειώθηκαν στο «56th Grand Prix Brno 2025» με τους νεαρούς κολυμβητές Ιάσονα Ρούτουλα και Βασίλη Κακουλάκη να γράφουν ιστορία, καταρρίπτοντας πανελλήνια ρεκόρ εφήβων.

Ο Ιάσονας Ρούτουλας, πέτυχε σπουδαία επίδοση στα 400μ μικτή ατομική με χρόνο 4:11.45, κατακτώντας τη δεύτερη θέση στο αγώνισμα και συντρίβοντας το πανελλήνιο ρεκόρ που κρατούσε από το 2000 ο Βασίλης Δεμέτης (4:16.69). Ένα ρεκόρ που άντεξε 25 χρόνια έπεσε χάρη στην εκπληκτική εμφάνιση του νεαρού Έλληνα αθλητή.

Την παράσταση ωστόσο έκλεψε ο Βασίλης Κακουλάκης του ΠΑΟΚ. Ο Κρητικός κολυμβητής κατέρριψε τρία πανελλήνια ρεκόρ εφήβων μέσα σε λίγες ώρες!

Ο Κακουλάκης σημείωσε 7:39.82 στα 800μ ελεύθερο, συντρίβοντας το δικό του ρεκόρ (7:51.52 από το 2024). Στην ίδια κούρσα, πέτυχε ρεκόρ και στο πέρασμα των 400μ ελεύθερο με 3:47.63, ξεπερνώντας το 3:48.11 του Δημήτρη Νέγρη (2016).

Στον τελικό των 200μ ελεύθερο, σταμάτησε το χρονόμετρο στο 1:48.08, βελτιώνοντας τόσο το δικό του 1:48.28 από τον προκριματικό όσο και το παλιό ρεκόρ του Μιχαήλ Κικιλή (1:49.18 από το 2009).

Αξίζει να σημειωθεί ότι και την Παρασκευή 7/11, ο Κακουλάκης είχε πραγματοποιήσει τριπλό ρεκόρ στα 1500μ ελεύθερο,

Παράλληλα, η Άρτεμις Βασιλάκη κατέκτησε την 1η θέση στα 800μ ελεύθερο με επίδοση 8:36.10, ενώ η Γεωργία Δαμασιώτη αναδείχθηκε νικήτρια στα 50μ πεταλούδα skins με 27.40, κερδίζοντας τρεις διαδοχικές αναμετρήσεις (3η με 27.00, 1η με 27.00 και 1η με 27.40).