Πανελλήνιο ρεκόρ 16 ετών κατέρριψε ο Κακουλάκης

Ο Βασίλης Κακουλάκης συνεχίζει να εντυπωσιάζει στις διεθνείς διοργανώσεις, δείχνοντας πως βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση ενόψει του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κολύμβησης 25άρας πισίνας, που θα διεξαχθεί 2-7 Δεκεμβρίου στο Λούμπλιν της Πολωνίας.

Μετά το τριπλό πανελλήνιο ρεκόρ που πέτυχε στα 1.500μ. ελεύθερο (ανδρών, νέων ανδρών και εφήβων) στο 56ο Grand Prix Brno 2025 στην Τσεχία, ο 18χρονος κολυμβητής σημείωσε ακόμη μία σπουδαία επίδοση. Στους προκριματικούς των 200μ. ελεύθερο, κατέρριψε το πανελλήνιο ρεκόρ εφήβων, τερματίζοντας σε 1:48.28.

Το προηγούμενο ρεκόρ άνηκε στον Μιχάλη Κικιλή, ο οποίος είχε πετύχει 1:49.18 το 2009 στο Αγρίνιο. Με τη νέα του επίδοση, ο Κακουλάκης δείχνει πως έχει τη δυνατότητα να «κατεβάσει» κι άλλο τον χρόνο του στον απογευματινό τελικό.