Ο Ταϊγανίδης έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ κολύμβησης σε ανοιχτή θάλασσα

Ένα απίστευτο κατόρθωμα πέτυχε ο Έλληνας Παραολυμπιονίκης Χαράλαμπος Ταϊγανίδης, καταρρίπτοντας το παγκόσμιο ρεκόρ για τη μεγαλύτερη απόσταση κολύμβησης χωρίς στάση σε ανοιχτή θάλασσα.

Ξεκινώντας τα ξημερώματα της Παρασκευής από την Κάτω Πάφο και κολυμπώντας αδιάκοπα για περισσότερες από 60 ώρες, ολοκλήρωσε μια διαδρομή περίπου 149 χιλιομέτρων, φτάνοντας στη Λάρνακα και ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των 142,3 χιλιομέτρων.

Η σπουδαία αυτή προσπάθεια, που πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη του Συνδέσμου Εφέδρων Βατραχανθρώπων Κύπρου, είχε φιλανθρωπικό σκοπό, την ενίσχυση του Παγκύπριου Συνδέσμου «Ένα Όνειρο Μια Ευχή», ο οποίος στηρίζει παιδιά που δίνουν τη δική τους μάχη ζωής.

Πέρα από την επίδοση, ο Ταϊγανίδης έστειλε ένα ισχυρό μήνυμα ελπίδας και δύναμης, αποδεικνύοντας στην πράξη το προσωπικό του σύνθημα: «Τα όνειρα όρια δεν έχουν», εμπνέοντας όλους να κυνηγήσουν με πίστη και επιμονή ακόμα και το πιο δύσκολο όνειρο.