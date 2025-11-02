Νέο πανελλήνιο ρεκόρ για την Παυλοπούλου

Η εντυπωσιακή παρουσία των Ελλήνων κολυμβητών συνεχίστηκε με νέα πανελλήνια ρεκόρ σε αγώνες επιδόσεων που πραγματοποιήθηκαν σε Χαλάνδρι και Άγιο Νικόλαο.

Μόλις μια μέρα μετά το εντυπωσιακό πανελλήνιο ρεκόρ στα 200μ μικτή ατομική (25μ) με χρόνο 2:10.63, η Νικόλ Παυλοπούλου του Α.Ο.Π. Φαλήρου πρόσθεσε ακόμη μία επιτυχία στη συλλογή της. Στη 2η ημερίδα επιδόσεων στο Χαλάνδρι, κολύμπησε τα 100μ μικτή ατομική σε 1:01.12, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ της Άννας Ντουντουλάκη (1:01.13 από το 2021).

Στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, ο ρυθμός των ρεκόρ συνεχίστηκε με τον Κωνσταντή Χουρδάκη του Ολυμπιακού να πετυχαίνει τριπλή διάκριση. Ο νεαρός αθλητής σημείωσε νέα πανελλήνια ρεκόρ στα 400μ ελεύθερο παίδων με 3:50.71 (ξεπερνώντας το 3:51.44 του Κωνσταντίνου Γεραμάνη από το 2024), καθώς και στα 1500μ ελεύθερο παίδων και εφήβων με χρόνο 15:03.48. Τα προηγούμενα ρεκόρ ανήκαν στον Βασίλη Κακουλάκη (15:15.71, 2023) και τον Δημήτρη Νέγρη (15:06.33, 2016).

Η Ειρήνη Ψαρουδάκη του ΑΑ Ωρίωνας Ηρακλείου, κατέρριψε το πανελλήνιο ρεκόρ κορασίδων στα 1500μ ελεύθερο με επίδοση 17:01.52, βελτιώνοντας το προηγούμενο της Αντωνίας Ρακοπούλου (17:02.19 από το 2023).