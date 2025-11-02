Νέο πανελλήνιο ρεκόρ για την Παυλοπούλου

Μόλις μια μέρα μετά το εντυπωσιακό πανελλήνιο ρεκόρ στα 200μ μικτή ατομική (25μ) με χρόνο 2:10.63, η Νικόλ Παυλοπούλου του Α.Ο.Π. Φαλήρου πρόσθεσε ακόμη μία επιτυχία στη συλλογή της. Στη 2η ημερίδα επιδόσεων στο Χαλάνδρι, κολύμπησε τα 100μ μικτή ατομική σε 1:01.12, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ της Άννας Ντουντουλάκη (1:01.13 από το 2021).
Στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, ο ρυθμός των ρεκόρ συνεχίστηκε με τον Κωνσταντή Χουρδάκη του Ολυμπιακού να πετυχαίνει τριπλή διάκριση. Ο νεαρός αθλητής σημείωσε νέα πανελλήνια ρεκόρ στα 400μ ελεύθερο παίδων με 3:50.71 (ξεπερνώντας το 3:51.44 του Κωνσταντίνου Γεραμάνη από το 2024), καθώς και στα 1500μ ελεύθερο παίδων και εφήβων με χρόνο 15:03.48. Τα προηγούμενα ρεκόρ ανήκαν στον Βασίλη Κακουλάκη (15:15.71, 2023) και τον Δημήτρη Νέγρη (15:06.33, 2016).
Η Ειρήνη Ψαρουδάκη του ΑΑ Ωρίωνας Ηρακλείου, κατέρριψε το πανελλήνιο ρεκόρ κορασίδων στα 1500μ ελεύθερο με επίδοση 17:01.52, βελτιώνοντας το προηγούμενο της Αντωνίας Ρακοπούλου (17:02.19 από το 2023).