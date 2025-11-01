Η Παυλοπούλου «έσβησε» πανελλήνιο ρεκόρ 16 ετών στα 200μ. μικτή ατομική

Εντυπωσιακό ξεκίνημα στη νέα αγωνιστική περίοδο της κολύμβησης, με τρεις αθλητές να καταρρίπτουν συνολικά έξι πανελλήνια ρεκόρ σε 25άρα πισίνα, στους αγώνες που διεξάγονται σε Χαλάνδρι και Κατερίνη.

Η Νικολέτα Παυλοπούλου, στην 2η ημερίδα επιδόσεων στο Χαλάνδρι, σημείωσε πανελλήνιο ρεκόρ γυναικών στα 200μ. μικτή ατομική, με χρόνο 2:10.63, καταρρίπτοντας το ρεκόρ των 2:14.38 που κρατούσε από το 2009 η Λυσιστράτη Χαλκίδη.

Η πρωταθλήτρια του ΑΟΠ Φαλήρου επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τη σταθερότητά της, καθώς είναι ήδη κάτοχος του ρεκόρ και στην 50άρα πισίνα, με 2:13.85 από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης.

Στην Κατερίνη, ο Μιχάλης Σαββίδης της ΑΑ Αστέρια πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση, καταρρίπτοντας δύο ρεκόρ παμπαίδων Α΄. Πέτυχε 23.24 στα 50μ. ελεύθερο, «σβήνοντας» το 24.17 του Φίλιππου Ζαβιτσάνου, και 51.12 στα 100μ. ελεύθερο, βελτιώνοντας κατά ενάμιση δευτερόλεπτο το 52.70 του Στράτου Πατσουρέα.

Αντίστοιχα, στο Χαλάνδρι, η Νεφέλη Μπιλανάκου του ΑΟ Αιγάλεω κατέρριψε τρία πανελλήνια ρεκόρ σε μόλις δύο αγωνίσματα. Στα 50μ. πεταλούδα, με χρόνο 27.04, πέτυχε διπλό ρεκόρ στις κατηγορίες κορασίδων και νεανίδων, ξεπερνώντας τις επιδόσεις των Άννας Βεριγάκη (27.49) και Γεωργίας Δαμασιώτη (27.09) αντίστοιχα.

Λίγο αργότερα, στα 100μ. ελεύθερο, τερμάτισε σε 55.95, καταρρίπτοντας το ρεκόρ κορασίδων που κρατούσε από το 2003 η Μάρθα Μάτσα (56.31).