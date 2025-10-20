Νέα παγκόσμια ρεκόρ από τις ΜακΚίοουν και Ντάγκλας

Με δύο νέα παγκόσμια ρεκόρ ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα στο Γουέστμοντ των ΗΠΑ ο δεύτερος αγώνας της σειράς του Παγκοσμίου Κυπέλλου κολύμβησης (25μ.).

Στον τελικό των 200μ. ύπτιο, η Κέιλι ΜακΚίοουν και η Ρέγκαν Σμιθ κατέρριψαν αμφότερες το προηγούμενο ρεκόρ (1:58.04), με την Αυστραλή Ολυμπιονίκη να επικρατεί σε 1:57.87, έναντι 1:57.91 της Αμερικανίδας.

Ρεκόρ σημειώθηκε και στα 100μ. ελεύθερο, όπου η Κέιτι Ντάγκλας κέρδισε με 50.19, καταρρίπτοντας το 50.25 της Κέιτ Κάμπελ από το 2017.

Από ελληνικής πλευράς, ο Βαγγέλης Μακρυγιάννης ήταν 16ος στα 200μ. ύπτιο (1:57.26) και 19ος στα 100μ. ύπτιο (53.06), ενώ αγωνίστηκε και στα 100μ. ελεύθερο (49.76, 50ός) και 50μ. ύπτιο (24.76, 26ος). Ο Σπύρος Κρανιάς κατετάγη 22ος στα 100μ. πρόσθιο (1:01.12) και 21ος στα 50μ. πρόσθιο (27.49).

Η σειρά του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα ολοκληρωθεί στο Τορόντο, 23-25 Οκτωβρίου.