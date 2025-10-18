Ενίσχυση με Ζαβιτσάνο για τον Ολυμπιακό

Η ομάδα κολύμβησης του Ολυμπιακού ενισχύθηκε με την απόκτηση του νεαρού, Φίλιππου Ζαβιτσάνου, ο οποίος αγωνίζεται στα 50μ. ελεύθερο, 100μ. ελεύθερο, 50μ. ύπτιο και 100μ. πεταλούδα.

Η σχετική ανακοίνωση:

«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Φίλιππο Ζαβιτσάνο. Ο 16χρονος αθλητής (ημ. γέννησης 23/4/2009, 1,80μ.) εντάσσεται στην ομάδα κολύμβησης του συλλόγου.

Ο Φίλιππος Ζαβιτσάνος αγωνίζεται στα 50μ. ελεύθερο, 100μ. ελεύθερο, 50μ. ύπτιο και 100μ. πεταλούδα».

Η δήλωση του Φιλίππου Ζαβιτσάνου: «Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή που εντάσσομαι στη μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδας, τον Ολυμπιακό. Είμαι έτοιμος να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες του συλλόγου».