Αποσύρεται από την ενεργό δράση η Τίτμους σε ηλικία 25 ετών

Η Αριάρν Τίτμους, μία από τις κορυφαίες κολυμβήτριες όλων των εποχών, ανακοίνωσε την οριστική απόσυρσή της από την ενεργό δράση σε ηλικία μόλις 25 ετών.

Η απόφαση ήρθε λίγους μήνες μετά την τεράστια επιτυχία της στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού 2024, όπου υπερασπίστηκε το χρυσό της στα 400 μέτρα ελεύθερο, νικώντας ξανά τις μεγάλες αντιπάλους της, Σάμερ Μάκιντος (Καναδάς) και Κέιτι Λεντέκι (ΗΠΑ), σε μια κούρσα που χαρακτηρίστηκε ως «η κούρσα του αιώνα».

Αν και είχε δηλώσει αρχικά πως θα έκανε διάλειμμα ενός έτους πριν επιστρέψει με στόχο τους Ολυμπιακούς του Λος Άντζελες 2028, η Αυστραλή πρωταθλήτρια επέλεξε τελικά να κλείσει οριστικά το κεφάλαιο της αγωνιστικής της καριέρας.

Η Τίτμους ολοκληρώνει την καριέρα της με 33 διεθνή μετάλλια, ανάμεσά τους οκτώ Ολυμπιακά (4 χρυσά, 3 αργυρά, 1 χάλκινο) και εννέα Παγκόσμια (4 χρυσά, 2 αργυρά, 3 χάλκινα).

Παράλληλα, το παγκόσμιο ρεκόρ στα 200 μέτρα ελεύθερο (1:52.23), που σημείωσε στα αυστραλιανά trials το 2024, εξακολουθεί να της ανήκει. Στα 400 μέτρα ελεύθερο, κατείχε το παγκόσμιο ρεκόρ με 3:56.40 (2022), το οποίο έχασε αργότερα από τη Σάμερ Μάκιντος. Η Καναδή κατέρριψε εκ νέου το ρεκόρ το 2025 με 3:54.18, που παραμένει ενεργό.

Με την εθνική ομάδα της Αυστραλίας, συνέβαλε καθοριστικά στη σκυταλοδρομία 4x200μ ελεύθερο, με αποκορύφωμα το παγκόσμιο ρεκόρ 7:37.50 στη Φουκουόκα (2023).

Σε μια τρυφερή ανάρτησή της στο Instagram, η Τίτμους απευθύνθηκε στον επτάχρονο εαυτό της, γράφοντας:

«Αγαπητή επτάχρονη Αριάρν, Σήμερα αποσύρεσαι από την αγωνιστική κολύμβηση. Πέρασες 18 χρόνια μέσα στην πισίνα, αγωνιζόμενη. Από αυτά, τα 10 εκπροσώπησες τη χώρα σου. Συμμετείχες σε δύο Ολυμπιακούς Αγώνες και, ακόμα καλύτερα, κέρδισες! Τα όνειρα που είχες… όλα έγιναν πραγματικότητα. Οι φίλοι που απέκτησες… θα είναι για μια ζωή. Πέτυχες πολύ περισσότερα απ’ όσα πίστευες ποτέ πως μπορούσες, και πρέπει να νιώθεις περήφανη.

Στη διαδρομή αυτή γνώρισες απίστευτους ανθρώπους που σε βοήθησαν σε κάθε βήμα. Τους προπονητές σου (έναν ιδιαίτερα ξεχωριστό), το υποστηρικτικό προσωπικό, τους συναθλητές, τις αντιπάλους, τους χορηγούς, τους φίλους, την οικογένεια και τους θαυμαστές σου. Φρόντισε να τους ευχαριστήσεις όλους.

Όταν ήσουν 14, ετοίμασες τα πράγματά σου και μετακόμισες μακριά από το σπίτι. Τι δύσκολη απόφαση που ήταν να φύγεις. Η μαμά και ο μπαμπάς είδαν τη σπίθα στα μάτια σου και θυσίασαν τα πάντα για να σε ακολουθήσουν. Χωρίς εκείνους, δεν θα ήσουν εδώ σήμερα.

Μόλις έκλεισες τα 25, και νιώθεις πως είναι η σωστή στιγμή να απομακρυνθείς από την κολύμβηση. Η προσπάθεια ήταν ασταμάτητη, και έδωσες κυριολεκτικά όλο σου τον εαυτό. Φεύγεις γνωρίζοντας πως δεν άφησες τίποτα στην τύχη, και δεν άφησες κανένα απωθημένο. Είσαι γεμάτη, ήρεμη και ευτυχισμένη.

Αυτό που έρχεται μπροστά σου είναι συναρπαστικό. Νέοι στόχοι, περισσότερος χρόνος με τους ανθρώπους που αγαπάς περισσότερο, και η ευκαιρία να βάλεις ολόψυχα τον εαυτό σου, όχι το άθλημά σου, σε προτεραιότητα. Να απολαμβάνεις κάθε στιγμή, μικρή ή μεγάλη. Πίστεψέ με, ο χρόνος περνάει γρήγορα».