Νέο παγκόσμιο ρεκόρ από τη Γουόλς στα 50μ πεταλούδα (vid)

Η 21χρονη Αμερικανίδα κολυμβήτρια κάλυψε την απόσταση σε 23.72 δευτερόλεπτα, βελτιώνοντας το προηγούμενο ρεκόρ της (23.94) που είχε σημειώσει το 2024 στη Βουδαπέστη, κατά 0.02 δευτερόλεπτα.
Με αυτόν τον χρόνο, η Γουόλς όχι μόνο κατέρριψε το πρώτο παγκόσμιο ρεκόρ της φετινής διοργάνωσης, αλλά έγινε και η μοναδική αθλήτρια που κατέχει τα πέντε καλύτερα ρεκόρ όλων των εποχών στο αγώνισμα των 50μ πεταλούδας.
Στον τελικό, η Αμερικανίδα είχε εντυπωσιακό πέρασμα στα 25 μέτρα (10.95), ενώ ολοκλήρωσε το δεύτερο μισό της κούρσας σε 12.77.