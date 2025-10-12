Νέο παγκόσμιο ρεκόρ από τη Γουόλς στα 50μ πεταλούδα (vid)

Η Γκρέτσεν Γουόλς απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, καταρρίπτοντας το δικό της παγκόσμιο ρεκόρ στα 50 μέτρα πεταλούδα, κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου μικρής πισίνας (25μ), που διεξάγεται στο Κάρμελ των ΗΠΑ.

Η 21χρονη Αμερικανίδα κολυμβήτρια κάλυψε την απόσταση σε 23.72 δευτερόλεπτα, βελτιώνοντας το προηγούμενο ρεκόρ της (23.94) που είχε σημειώσει το 2024 στη Βουδαπέστη, κατά 0.02 δευτερόλεπτα.

Με αυτόν τον χρόνο, η Γουόλς όχι μόνο κατέρριψε το πρώτο παγκόσμιο ρεκόρ της φετινής διοργάνωσης, αλλά έγινε και η μοναδική αθλήτρια που κατέχει τα πέντε καλύτερα ρεκόρ όλων των εποχών στο αγώνισμα των 50μ πεταλούδας.

Στον τελικό, η Αμερικανίδα είχε εντυπωσιακό πέρασμα στα 25 μέτρα (10.95), ενώ ολοκλήρωσε το δεύτερο μισό της κούρσας σε 12.77.