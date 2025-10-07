H Σάρα Σιέστρεμ επιστρέφει στις πισίνες ένα μήνα μετά τη γέννηση του παιδιού της

Λίγο περισσότερο από έναν μήνα μετά τη γέννηση του γιου της, Άντριαν, η Σουηδή σούπερ σταρ Σάρα Σιέστρεμ επέστρεψε στις προπονήσεις.

Η εξάκις Ολυμπιονίκης ανακοίνωσε την επιστροφή της μέσω των social media, με ανάρτηση στο Instagram που τη δείχνει να κολυμπά τόσο ελεύθερο όσο και ύπτιο.

Η Σιέστρεμ υποδέχτηκε τον γιο της στα τέλη Αυγούστου, μαζί με τον σύζυγό της, Γιόχαν ντε Γιονγκ Σκίερους.

Η 32χρονη κολυμβήτρια είναι μία από τις κορυφαίες στην ιστορία του αθλήτματος, με 96 μετάλλια σε μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι κατέκτησε δύο χρυσά μετάλλια, στα 50 και 100 μέτρα ελεύθερο, με τη νίκη της στη δεύτερη απόσταση να αποτελεί μία από τις κορυφαίες στιγμές των Αγώνων.

Η Σιέστρεμ είναι κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ στα 50 και 100 μέτρα ελεύθερο, καθώς και στα 50 μέτρα πεταλούδα. Στην καριέρα της έχει κατακτήσει 25 μετάλλια σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα, μεταξύ των οποίων και 23 σε ατομικά αγωνίσματα — αριθμός ρεκόρ. Παράλληλα, της απομένουν μόλις τέσσερα μετάλλια για να φτάσει τα 100 συνολικά σε διεθνές επίπεδο.

Η Σουηδή συμμετείχε για πρώτη φορά σε Ολυμπιακούς Αγώνες το 2008 στο Πεκίνο και κατέκτησε το πρώτο της χρυσό το 2016 στο Ρίο ντε Τζανέιρο, στα 100 μέτρα πεταλούδα. Καθώς επιστρέφει τώρα στις προπονήσεις, η σεζόν του 2026 θα της επιτρέψει μια πιο «χαμηλών τόνων» επάνοδο στους αγώνες, καθώς δεν υπάρχει παγκόσμιο πρωτάθλημα εκείνη τη χρονιά. Αν αποφασίσει να αγωνιστεί, το κορυφαίο γεγονός για τη Σιέστρεμ θα είναι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Παρίσι.