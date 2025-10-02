Χαλιορής: «95% επιτυχία στη στεγανοποίηση του Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου του ΟΑΚΑ»

Η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων που υλοποιούνται στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών και συγκεκριμένα στο έργο στεγανοποίησης της στέγης του Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου επιβεβαιώθηκε με τον πιο απτό τρόπο κατά τη διάρκεια της σημερινής (2/10) έντονης βροχόπτωσης στην Αττική.

Το ΟΑΚΑ, σε σταθερή πορεία αναβάθμισης των υποδομών του, συνεχίζει να ανταποκρίνεται με συνέπεια στις προκλήσεις, επενδύοντας στη βελτίωση της καθημερινότητας αθλητών, εργαζομένων και επισκεπτών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Συντονιστής Γενικός Διευθυντής του ΟΑΚΑ, κ. Κωνσταντίνος Χαλιορής, προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση, αναφορικά με την πρόοδο των έργων στεγανοποίησης και τη συλλογική προσπάθεια για τη διαρκή βελτίωση των εγκαταστάσεων, ενώ ιδιαίτερη μνεία απέδωσε στην Περιφέρεια Αττικής και προσωπικά στον Περιφερειάρχη, κ. Νίκο Χαρδαλιά, για την καθοριστική του συμβολή στην υλοποίηση του έργου, αποδεικνύοντας έμπρακτα τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των φορέων για την αναβάθμιση δημόσιων αθλητικών εγκαταστάσεων.

Αναλυτικά, η ανάρτηση του Κωνσταντίνου Χαλιορή με ειδική αναφορά στον Περιφερειάρχη, Νίκο Χαρδαλιά:

«Η σημερινή έντονη βροχόπτωση αποτέλεσε μια ουσιαστική δοκιμή για το έργο στεγανοποίησης της στέγης του Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου. Με χαρά διαπιστώνουμε ότι η εισροή υδάτων περιορίστηκε σχεδόν αποκλειστικά στα σημεία όπου ήδη έχουν προγραμματιστεί παρεμβάσεις σε σωληνώσεις, φτάνοντας σε ποσοστό 95% επιτυχίας από πλευράς στεγανοποίησης.

Θα θέλαμε να εκφράσουμε ένα θερμό ευχαριστώ στην Περιφέρεια Αττικής και ιδιαίτερα στον Περιφερειάρχη κ. Νίκο Χαρδαλιά, για τη σημαντική συμβολή του στην υλοποίηση του έργου. Συγχαρητήρια αξίζουν επίσης στην Τεχνική Διεύθυνση του ΟΑΚΑ και στους συναδέλφους του Ολυμπιακού Κέντρου Υγρού Στίβου, για τη συνεχή τους φροντίδα μέσα από μικρές αλλά και μεγάλες παρεμβάσεις που βελτιώνουν καθημερινά τις συνθήκες λειτουργίας.

Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει και στις παρεμβάσεις που υλοποιούνται σε υδρορροές, φρεάτια και στο σύνολο του δικτύου συλλογής ομβρίων υδάτων, οι οποίες σε συνδυασμό με τους τακτικούς καθαρισμούς συνέβαλαν αποφασιστικά στην άμεση αποστράγγιση σημείων του περιβάλλοντος χώρου, εξασφαλίζοντας ότι τυχόν προβλήματα αντιμετωπίζονται έγκαιρα και αποτελεσματικά. Συγχαρητήρια αξίζουν επίσης και στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, για τις γρήγορες και ουσιαστικές ενέργειές του.

Μέσα από συλλογική προσπάθεια, μεθοδικότητα και συνεργασία, συνεχίζουμε να βελτιώνουμε καθημερινά τις υποδομές και τις συνθήκες λειτουργίας του ΟΑΚΑ, περιορίζοντας στο ελάχιστο πιθανά λάθη και παραλείψεις. Το έργο μας αποτελεί κοινή δέσμευση προς αθλητές, εργαζόμενους και πολίτες: να παραμένει το ΟΑΚΑ ένας ασφαλής, λειτουργικός και φιλόξενος χώρος για όλους».