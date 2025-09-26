«Χάλκινος» ο Μιχαλετζάκης στη Σιγκαπούρη – Δεύτερο μετάλλιο για την Ελλάδα

Το δεύτερο μετάλλιο για την ελληνική αποστολή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παρακολύμβησης στη Σιγκαπούρη κατέκτησε ο Δημοσθένης Μιχαλετζάκης.

Ο Έλληνας παραολυμπιονίκης τερμάτισε τρίτος στα 200μ μικτή ατομική κατηγορίας SM8 με χρόνο 2:27.24 και ανέβηκε στο βάθρο.

Στα 50μ ύπτιο S1, ο Δημήτρης Καρυπίδης ήταν 5ος με 1:32.55, ενώ ο Δημήτρης Κοντού κατέλαβε την 6η θέση με 1:43.39. Η Μαρία Φανουρία Τζιβελέκη σημείωσε νέο πανελλήνιο ρεκόρ (3:26.03) καταλαμβάνοντας την 7η θέση στα 100μ ελεύθερο S5.

Στα προκριματικά των 50μ ύπτιο S2, η Αρετή Αραβέλα Σπυρίδου τερμάτισε 11η με 1:52.43 και δεν προκρίθηκε στον τελικό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι την Πέμπτη (25/9) ο Μιχαλετζάκης τερμάτισε 4ος στα 50μ ελεύθερο, βελτιώνοντας τον χρόνο του προκριματικού (27.46) σε 27.24 στον τελικό.