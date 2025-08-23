Έξι εκατοστά στέρησαν στον Ντούμα την πρόκριση στον τελικό των 50μ. πρόσθιο

Ο Ευάγγελος Εφραίμ Ντούμας άγγιξε τον μεγάλο τελικό στα 50μ. πρόσθιο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Εφήβων – Νεανίδων στο Οτοπένι της Ρουμανίας, όμως η πρόκριση χάθηκε για μόλις έξι εκατοστά του δευτερολέπτου.

Στον ημιτελικό της πέμπτης ημέρας (23/8), ο Έλληνας κολυμβητής αγωνίστηκε στην έκτη διαδρομή της δεύτερης σειράς και κατέγραψε χρόνο 27.76, που τον κατέταξε ένατο. Στον τελικό πέρασε ο Ρώσος Όλεγκ Πλοτνίκοφ (ως ανεξάρτητος αθλητής) με 27.70, επίδοση που του έδωσε την όγδοη θέση.

Ο Ντούμας είχε σημειώσει το πρωί στον προκριματικό νέο Πανελλήνιο ρεκόρ Εφήβων με 27.62, βελτιώνοντας το προηγούμενο ατομικό του ρεκόρ.

Το πανελλήνιο ρεκόρ Ανδρών και Νέων Ανδρών (Κ23) εξακολουθεί να ανήκει στον Δημήτρη Ξυναδά με 27.20 από τον Ιούλιο του 2009.