Νέο Πανελλήνιο ρεκόρ και πρόκριση στον ημιτελικό για τον Ντούμα στα 50μ. πρόσθιο

Ο Ευάγγελος Εφραίμ Ντούμας συνεχίζει τις εντυπωσιακές του εμφανίσεις στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων – Νεανίδων, που διεξάγεται στο Οτοπένι της Ρουμανίας.

Την πέμπτη ημέρα των αγώνων (23/8) ο Έλληνας κολυμβητής εξασφάλισε την παρουσία του στα ημιτελικά των 50μ. πρόσθιο, σημειώνοντας μάλιστα νέο Πανελλήνιο ρεκόρ Εφήβων.

Αγωνιζόμενος στην τρίτη διαδρομή της 8ης προκριματικής σειράς, ο Ντούμας τερμάτισε σε 27.62, επίδοση που αποτελεί την έβδομη καλύτερη των προκριματικών και βελτίωσε το προσωπικό του ρεκόρ (27.79 από την 1η Ιουλίου 2025). Το πανελλήνιο ρεκόρ Ανδρών και Νέων Ανδρών (Κ23) εξακολουθεί να ανήκει στον Δημήτρη Ξυναδά με 27.20 από τον Ιούλιο του 2009.

Ο νεαρός πρωταθλητής είχε ήδη ξεχωρίσει στο αγώνισμα των 100μ. πρόσθιο, όπου κατέλαβε την τέταρτη θέση, καταρρίπτοντας με 59.77 τρία πανελλήνια ρεκόρ και όντας ο πρώτος Έλληνας που έπεσε κάτω από το ένα λεπτό σε αυτή την απόσταση.

Την καλύτερη επίδοση των προκριματικών στα 50μ. πρόσθιο σημείωσε ο Γερμανός Γιαν Μάλτε Γκράφ με 26.95, επίδοση που αποτελεί νέο παγκόσμιο ρεκόρ, «σβήνοντας» το 26.97 του Ιταλού Νικολό Μαρτινέγκι που κρατούσε από το 2017.

Στα υπόλοιπα αγωνίσματα με ελληνικό ενδιαφέρον: