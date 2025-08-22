Ένατη η Εθνική μας ομάδα 4Χ200 ελεύθερο Εφήβων και εκτός τελικού

Οι Ιάσονας Ρούτουλας, Νίκος Σπαθαράκης, Ιωάννης Παναγιώτης Καλαποθαράκος και Βασίλης Κακουλάκης αγωνίστηκαν στην πέμπτη διαδρομή της τρίτης σειράς και ολοκλήρωσαν την προσπάθειά τους σε 7:24.10, πολύ κοντά στο όριο που θα τους έστελνε στην οκτάδα.
Εξαιρετικά άτυχος στάθηκε ο Νίκος Σπαθαράκης στα 50μ. πεταλούδα Εφήβων, όπου με χρόνο 24.34 κατετάγη 17ος ανάμεσα σε 119 συμμετέχοντες, χάνοντας για μόλις ένα εκατοστό την είσοδό του στα ημιτελικά. Ο Πολωνός Μίχαλ Σίμτζικ έκλεισε την πρόκριση με 24.33.
Στα 50μ. ύπτιο Νεανίδων, η Δέσποινα Πυρίλη σημείωσε 29.28 και κατέλαβε την 21η θέση, ενώ η Ηλέκτρα Μαγκώτσιου ήταν 23η με 29.44.