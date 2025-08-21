Ένατος ο Κακουλάκης στα 800μ. ελεύθερο - Ενδέκατος ο Παπαθεοδώρου στα 50μ. ύπτιο

Στην 9η θέση των 800μ. ελεύθερο ολοκλήρωσε την παρουσία του ο Βασίλης Κακουλάκης στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων-Νεανίδων που διεξάγεται στο Οτοπένι της Ρουμανίας

Ο νεαρός κολυμβητής σημείωσε το πρωί νέο πανελλήνιο ρεκόρ Εφήβων με χρόνο 7:58.90, βελτιώνοντας το δικό του προηγούμενο (8:00.00 από τις 2 Μαΐου 2025).

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Τούρκος Κιουζέι Τουντσελί με 7:46.52, το ασημένιο πήρε ο Ιάπωνας Καζούσι Ιμαφούκου (7:48.34), ενώ τρίτος ήταν ο Ρώσος Γκριγκόρι Βεκοβίσκιεφ με 7:50.04, αγωνιζόμενος ως ανεξάρτητος.

Εξαιρετική ήταν και η εμφάνιση του Νίκου Παπαθεοδώρου στον ημιτελικό των 50μ. ύπτιο. Με επίδοση 25.59 κατέλαβε την 11η θέση, καταρρίπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ Παίδων (25.67), το οποίο επίσης κατείχε ο ίδιος από τις 3 Μαΐου 2025.