Πανελλήνιο ρεκόρ από τον Κακουλάκη στα 800μ. ελεύθερο

Στο Οτοπένι της Ρουμανίας συνεχίζεται το παγκόσμιο πρωτάθλημα εφήβων – νεανίδων, με πέντε Έλληνες να αγωνίζονται στο πρωινό πρόγραμμα της τρίτης ημέρας.

Ο Νίκος Παπαθεοδώρου έδωσε εξαιρετική κούρσα στα 50μ ύπτιο, τερματίζοντας σε 25.97, χρόνος που τον έφερε στη 16η θέση και του χάρισε την πρόκριση για τα απογευματινά ημιτελικά (18:44).

Την παράσταση όμως έκλεψε ο Βασίλης Κακουλάκης στα 800μ ελεύθερο. Ο Κρητικός κολυμβητής σταμάτησε το χρονόμετρο στο 7:58.90, συντρίβοντας το ατομικό του ρεκόρ (8:00.00 από το μίτινγκ «Ακρόπολις») και καταρρίπτοντας παράλληλα το πανελλήνιο ρεκόρ εφήβων. Η επίδοση τον κατατάσσει προσωρινά στη 2η θέση, με την τελική κατάταξη να διαμορφώνεται μετά τη γρήγορη σειρά του απογεύματος.

Στα 50μ ελεύθερο των εφήβων, ο Δημήτρης Παπαδόπουλος τερμάτισε 21ος με χρόνο 23.00, ενώ στα 50μ πεταλούδα των νεανίδων, η Ηλέκτρα Μαγκώτσιου ήταν 23η με 27.40 και η Δέσποινα Πυρίλη 25η με 27.48.